Какая у Украины цель. Самое интересное в журнале "Країна"

Украина отмечает 29-ю годовщину Независимости. Что удалось? Чего не доделали? Какая у страны цель?
"Новейшая история Украины, как ракета. Отпадают определенные части - и она движется вперед", говорит писатель Сергей ЖАДАН.
"Украина обречена на успех. Ключевым является приход к власти новой элиты. Это вопрос о смене поколений. Я уже его вижу. Даже Зеленский - его выражение, только не того качества. Для политического роста нового поколения нужны два десятилетия. Но этот процесс не автоматический. Надо помочь этому поколению получить свой голос, изменить дискурс, сформировать платформы", - убежден историк Ярослав ГРИЦАК.
"За короткий период мы пробежали расстояние, о котором предыдущие поколения и не мечтали. Но подустали и потеряли хороших людей. Ослабленные, время от времени останавливаемся передохнуть и буксуем. Но это временно", - считает синоптик Наталья ДИДЕНКО.
"Окончательная цель не означает конца истории. Это промежуточный этап, который подтверждает: все это было не зря. Борьба за свободу, независимость, возрождение языка и культуры, церкви, геополитическая борьба, войны, репрессии и тому подобное. Это все понемногу превращало Украину в Украину. И сегодня она гораздо ближе к нашей мечте, чем 29 лет назад", - говорит журналист Игорь ЛУБЯНОВ.
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