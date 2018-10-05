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пятница, 05 октября 2018 13:11

Какая погода будет на выходных

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Какая погода будет на выходных
Погода без осадков. Фото: pmg.ua

В ближайшие сутки в Украине ожидается сухая и теплая погода, обусловленная антициклоном с центром над востоком страны и теплым воздухом из Западной Европы.

В субботу, 6 октября, ожидается погода без осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, - сообщает Укргідрометцентр.

Температура ночью 1-7° тепла, на Левобережье, в Карпатах и ​​на Прикарпатье на поверхности почвы, в восточных областях местами и в воздухе заморозки 0-5°; днем 14-19° тепла, в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях 18-21°.

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В Киеве - без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем ​​17-19°.

В воскресенье, 7 октября, также без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с.

Температура ночью в восточных, Днепропетровской, Запорожской областях 1-6 ° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-3°, на остальной территории 4-9° тепла; днем по всей стране 16-21° тепла.

В Киеве - без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем ​​17-19°.

В пятницу, 5 октября, почти по всей территории Украины будет безоблачная погода без осадков. На востоке без осадков, до +13 градусов.

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Дата
05
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