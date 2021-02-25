Какая будет погода до конца февраля

В Украине завтра ощутимо потеплеет. В западных регионах температура воздуха поднимется до +15°С.

К концу недели погода ухудшится. О снеге с дождем сообщает Укргидрометцентр.

26 февраля в западных областях днем будет +9...15°С, ночью +3...-1°С, на севере и в центре днем прогнозируют +5...11°С, а ночью от 0...+2°С. На востоке столбики термометров покажут +5...8°С, ночью +2...-1°С. В южных регионах передают от +10...14°С днем и +3...-1°С ночью.

Фото: meteo.gov.ua

В субботу в стране пройдут дожди, а в Луганской области - снег с дождем. На востоке днем обещают +2...5°С, ночью +2...-1°С. В северных и центральных областях днем прогнозируют +2...6°С, а ночью +1...5°С. На Западе передают +3...8°С, ночью в пределах +3...5°С.

В воскресенье в Украине солнечно, но прохладно. Днем на западе от +2...7°С, ночью +2...-1°С. На севере и в центре днем будет +4...-1°С, а ночью +1...-1°С. На востоке страны столбики термометров покажут +2...4°С, ночью +1...-1°С. В южных областях дневная температура составит +3...5°С, ночью похолодает до +1...3°С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Землю накроют мощные магнитные бури: когда ждать

В первые дни весны в Украине будет морозный воздух. Температура может опускаться до -7°С.