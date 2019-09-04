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четверг, 05 сентября 2019 03:28

Как живет человек, который не спал более 30 лет

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Как живет человек, который не спал более 30 лет
Федор Нестерчук более 30 лет не может спать. Фото: i.ytimg.com

В городе Камень-Каширский на Волыни живет 77-летний Федор Нестерчук, который не спал более 30 лет.

Специалисты уже изучали его феномен и обнаружили, что через две недели он спал лишь 15 минут, сообщили в сюжете канала "2 + 2".

Мужчина говорит, что во время нескольких минут сна видит будущее. Благодаря этому спас младшего брата.

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Ученые до сих пор не могут понять причину такой бессонници. По словам мужчины, все началось в 1986 году. После взрыва на Чернобыльской АЭС он работал на поле и внезапно потерял сознание. Оправился через 19 часов, но целый год был прикован к кровати - не мог ходить.

Но после выздоровления все кардинально изменилось - у мужчины исчез сон. И как бы он не хотел заснуть, все попытки были тщетными.

Самое оптимальное время для сна 21: 00-00: 00 ночи.В среднем ночью человеку нужно 6,5 - 7 часов сна. Дневной сон можно использовать, как дополнительную возможность отдохнуть.

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