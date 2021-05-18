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вторник, 18 мая 2021 04:23

"Как закалялась мразь". Bihus.info проанализировал разговора Медведчука

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&quot;Как закалялась мразь&quot;. Bihus.info проанализировал разговора Медведчука
Журналисты обнародовали первую часть телефонных разговоров Медведчука. Фото: .kyivpost.com

Расследователи Bihus.info обнародовали первую часть телефонных разговоров вероятно председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, на которых фигурирует его кум Владимир Путин, пятый президент Петр Порошенко, олигарх Ринат Ахметов и боевики ОРДЛО.

Журналисты уверяют, что получили десятки часов разговоров с десяти мобильных телефонов Медведчука, все из которых - на российских номерах, говорится в сюжете редакции Bihus.info.

По словам Бигуса, Медведчук был включен в работу с Порошенко от начала президентства, то есть, уже с июня 2014 года кум Путина регулярно посещал Администрацию президента. Согласно записями, Медведчук якобы встречался с Порошенко в любое время - хоть ночью, хоть на выходных.

"Главное - вопрос национальной безопасности доверили существу, которая боролась исключительно за интересы врага. На записях будет слышно, что он иногда жестче относился к Украине, чем даже сам Кремль.

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Эти записи мы не случайно нашли на затерянном телефоне. Это записи украинских спецслужб, это очевидно. Они знали, все знали, и несмотря на это, давали Медведчуку все больше возможностей", отметил Бигус.

Журналисты отмечают, что Медведчук посетил так называемую "ДНР" уже в мае 2014 года, но к тому времени его никто официально не уполномочивал на переговоры от Украины.

В феврале Виктор Медведчук оказался под санкциями Совета безопасности и обороны, он не может распоряжаться своим имуществом и счетами. Также санкции заблокировали три канала из сферы его влияния: 112 Украина, NewsOne и ZiK, что официально принадлежат другому нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку.

В мае Медведчуку объявили подозрение в госизмене и сговоре с русскими для добычи нефти и газа в Черном море, суд посадил его под домашний арест.

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