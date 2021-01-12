Как взять микрокредит

Взять займ онлайн можно в один клик. Фото: PaySpace Magazine

Удаленные покупки, онлайн знакомства, дистанционная работа – этим уже никого не удивишь. В последние годы активно набирают обороты в плане популярности услуги кредитования через интернет. Взять кредит онлайн на карту может фактически каждый, поскольку нет строгих ограничений по трудоустройству, размерам заработной платы, кредитной истории. Небольшой займ выплачивается на любые нужды, здесь и сейчас. Собственно, отсутствие ожидания является главным преимуществом подобных продуктов.

Пока что возможности онлайн-кредитования не такие широкие, как у банков, но эксперты говорят – это всего лишь вопрос времени. Во всяком случае, взять займ онлайн можно в один клик, на любые нужды, без поручителей и справок о доходах. Помимо стандартных ссуд для физлиц, предлагаются кредиты для бизнеса. Есть краткосрочные и пролонгированные предложения.

Как взять кредит онлайн

Чтобы оформить займ онлайн, достаточно выбрать МФО и:

1. Подать заявку, указав сумму, сроки кредитования.

2. Заполнить анкету на выплату ссуды.

3. Верифицировать банковскую карту.

4. Дождаться ответа.

5. Подписать онлайн-договор.

6. Получить деньги.

Заявки обрабатываются моментально или в течение 10-60 минут в рабочее время. Если быстрый кредит на карту нужен срочно ночью, в выходной день, ищите компанию, в которой обработку запросов осуществляет скоринговая система. Автоматический анализ учитывает целый перечень факторов и позволяет определять степень надежности заемщика.

Быстрые ответы – всегда плюс. Даже если в одном МФО вам дадут отказ, можно будет обратиться в другие компании. Это намного удобнее многодневных ожиданий ответов по заявкам в банках.

Преимущества и недостатки продукта

Займ на карту преимуществ имеет намного больше, чем недостатков. Процедура оформления кредита простая и быстрая. Никаких сложных регистраций, многочисленных документов не нужно – вы оставляете заявку на сайте, указываете основные данные о себе, получаете ответ. Одобряется более 90% заявок, строгих требований к кредитной истории нет.

Взять займ в МФО могут студенты, пенсионеры, безработные, мамы в декрете. Микрозайм выплачивается без необходимости отчитываться по целям расходования средств. Максимум вы укажете, зачем берете деньги в анкете при оформлении заявки.

Минусов как таковых нет, кроме одного – высокие проценты. Но вы можете сэкономить, если возьмете кредит на карту под 0% по акции или по сниженной ставке. Также старайтесь возвращать долг как можно быстрее – это позволит избежать серьезных переплат.