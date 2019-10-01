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вторник, 01 октября 2019 11:41

Как выучить английский язык самостоятельно

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  Кроме обучения с лингвистическим центром рекомендуется своими силами изучать язык
Кроме обучения с лингвистическим центром рекомендуется своими силами изучать язык

Отдельные пользователи прочитали достаточное количество статей разного типа, которые помогают им выучить английский язык, но результата нет. Всё зависит от подхода. Ведь если человек не хочет учиться, тогда даже курсы английского от школы "SPEAK UP" не помогут. Там работают профессионалы своего дела, которые используют оригинальные авторские программы с учетом индивидуальных особенностей человека.

Рекомендации по изучению языка

Ключевые советы составлены на основе опыта и знаний большого количества преподавателей, которые постоянно работали со студентами и учениками. Общие советы можно обозначить так:

• постановка конкретной цели;
• составление расписания занятий;
• выбор оптимального ресурса;
• поиск собеседника;
• отслеживание своих действий;
• отсутствие ошибок.

Бывают ситуации, что нет времени очередной раз учить английский и тратить время. Но нужно постараться найти хотя бы 10 минут в день, чтобы выполнить несколько упражнений или запомнить определенные слова, чтобы очередной день не прошел зря.

Отдельные люди совершают ошибки, и решают в один день приобрести все учебники или скачать различные приложения по обучению. Но во всех учебниках свои принципы изложения материала и могут возникнуть проблемы при его освоении. Рекомендуется использовать только проверенные и лучшие учебники, которые имеют много положительных отзывов.

Ключевые учебные материалы

Дополнительно кроме обучения с лингвистическим центром www.speak-up.com.ua рекомендуется своими силами изучать язык, используя набор необходимых учебных материалов:

• основная книга;
• пособие по грамматике;
• учебники для лексики;
• словари;
• книги для постановки произношения.

Это минимальный набор материалов, которые помогут обучиться правильному произношению, расширить словарный запас, выучить грамматику и просто изучить основные правила в английском языке. Бездумно запоминать слова нельзя, ведь необходимо понимать, как создавать предложения и какие словосочетания нужно использовать в конкретных ситуациях.

Дополнительную помощь всегда окажут приложения на смартфон. Сегодня есть огромное количество программ с разным функционалом и направлением, которые помогут как новичкам, так и опытным пользователям. Остается лишь сформировать индивидуальный набор таких приложений и всегда быть с ними, чтобы в любой удобный момент включить программу и начать обучение.

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01
октября

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