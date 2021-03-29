Как выглядели убогие квартиры граждан СССР - фото

Фото: mirovich.media

Советские квартиры массово начали появляться с 1960 года. И ныне есть много современных домов построены по советским проектам.

В СССР существовала концепция так называемого однокомнатного заселения. Отдельную семью заселяли в одну из комнат квартиры, а кухня была общей. Чтобы получить отдельную квартиру, нужно было быть, например, частью советской номенклатуры, а обычные граждане теснились целыми семьями по 2-5 человек в одной комнате, пишет Mirovich media.

В хрущевские времена использоваться лозунг "отдельной семье - отдельную квартиру", но денег на нормальные квартиры в Советского государства не было. Поэтому массово начали строиться "хрущёвке" микроскопической площади. Вся квартира с парой комнат, кухни, санузла и гостиной равна площади одной комнаты в дореволюционном доме.

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Главное отличие микроскопических советских квартир - это полное отсутствие разделения пространства. Не было отдельный гостиных и спален. Комнаты просто заставляли кроватями по всех углах, и максимум, что у них еще могло быть - это пара отдельно расположенных платяных шкафов и какая-то небольшая полка для книг.

Жизнь в такой тесноте не позволяло думать о личном пространстве, потому что его физически не было. Если в семье ребенок-школьник, то ему мог принадлежать стол. А если отец-инженер, то имел личное пространство ночью на кухне, когда занимался чертежами. В таких квартирах не было никакой приватности. Жизнь проходила на глазах у других. Личных шкафов и другого такого тоже не было.

Отсутствие приватности отображалась на семейных разговорах. Стены в панельных домах тех времен были тонкими и через них было слышно все. Через отсутствие отдельных комнат и рабочих кабинетов студенты часто сидели в библиотеках. Именно из-за "жизни на общество" саморазвитие человека долго не сдвигалось с места.

Кроме этого, есть еще черта, которая характерна для жителей советских квартир - это привычка жить в нищете и удовлетворяться малым. Например, в СССР считали нормой "донашивания" вещей младшим братом за старшим. Считали нормой питаться простыми продуктами типа сваренных на 3 дня для всех супов и хлеба с маслом. У советского общества не было много примеров успешных людей, которые бы возможно стимулировали их к развитию.

В советских фильмах, несмотря на утверждения о том, что "в СССР секса не было", встречались откровенные кадры.