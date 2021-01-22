Как во время карантина отдыхают украинцы - яркие фото

В условиях карантина выбор где отдохнуть ограничен. Лучшим вариантом для украинца - это поездка в зимние Карпаты.

Сейчас в Карпатах после снегопадов удивительные пейзажи. Туристы останавливаются едва ли не на каждом шагу и делают фото и снимают видео. Многие отдыхающие, не умеют кататься, приезжают просто для того, чтобы попасть на кресельный подъемник на гору Гимба и увидеть заснеженные горы.

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Туристы выбирают Закарпатья для отдыха, потому что здесь низкие цены, а главное - пока нет длинных очередей к подъемникам.

Одно из замечательных мест Карпат - это Пилипец. Многие украинский выбирают отдых именно здесь, ведь этот населенный пункт расположен между несколькими горнолыжными базами. В самом селе несколько подъемников. С одной стороны Подобовец, с другой - Изки. Если не хотите кататься, то можно пойти на водопад Шипот или попариться в чанах, посетить эко-фермы, сыроварни и др.

Несмотря на многообразие развлечений, туристы не теряют время и делятся в сети невероятными снимками с заснеженных Карпат.

Фото: ua.news

Стоимость комплекта одежды и полной экипировки для активного досуга в горах стоит примерно 6,3 тыс. грн, а для ребенка - 5,5 тыс. грн. Приобрести только спортивное снаряжение можно за 3 тыс. грн, арендовать дом в Закарпатье - за 1,5 тыс. грн в сутки.