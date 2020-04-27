Как власть будет поддерживать авиакомпании

Правительство рассматривает возможность помощи авиакомпаниям. Фото: pixabay

Кабмин решает, можно ли снизить сборы, которые платят авиакомпании за пользование украинским авиапространством и аэропортами.

Украинские авиакомпании государство может поддержать, позволив им осуществлять внутриукраинские авиарейсы уже в ближайшее время, об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью "Ліга.Бизнес".

"Мы рассматриваем вариант, который предполагает движение навстречу авиаперевозчикам по авианавигационному обслуживанию. Возможно - по аэропортовых сборах. Планируем поддержать Украэрорух, чтобы не было проседания из-за неплатежей. Что мы сейчас делаем - стараемся как можно быстрее реанимировать авиацию. Возможно, придется переориентироваться на первых этапах на внутреннее сообщение", - сказал Криклий.

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По его словам, другие страны, в частности страны ЕС, не спешат открывать свои границы для иностранцев. И спрос на поездки за границу среди украинцев, по словам министра, упадет.

"Сложно представить, что кто-то сейчас захочет улететь в Рим на вкусную пиццу с вином".

Помочь авиакомпаниям с их кредитами, которые те, в частности, взяли на покупку новых самолетов, в правительстве не спешат. Ведь у этих компаний практически нет имущества для залога в банке.

Восстановление городского, пригородного и междугородного транспортного сообщения планируют с 12 мая. Однако, многое зависит от того, как вирус будет распространяться до этой даты, об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.