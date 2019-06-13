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пятница, 14 июня 2019 19:48

Как вести себя на воде: основные правила безопасного отдыха

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Лето этого года началось с аномально высоких температур. Это существенно меняет привычный ритм жизни украинцев, а в некоторых случаях даже угрожает здоровью.

Чтобы уберечься от палящего солнца, люди, при первой возможности, бегут из душных домов в места с водоемами, которые обещают подарить желанную прохладу.

К сожалению, печальная статистика показывает, что не все граждане сознательные о том, как правильно себя вести во время купания и отдыха у воды.

 

Правила безопасного поведения на воде и у воды:

• дети должны купаться обязательно под присмотром взрослых;
• учиться плавать нужно под руководством инструктора или родителей;
• не купайтесь и не ныряйте в незнакомых местах, это можно делать в специально отведенных местах;
• нельзя заплывать за ограничительные знаки;
• следует очень осторожно вести себя на надувных матрасах и игрушках, особенно, когда есть ветер или сильное течение;
• если течение вас подхватило, не паникуйте, надо плыть по течению, постепенно i плавно поворачивая к берегу;
• не купайтесь в холодной воде, чтобы не произошло переохлаждения;
• не надо купаться долго, лучше купаться несколько раз по 20-30 мин.;
• нельзя играть на воде в такие игры, которые могут нанести вред;
• не подавайте без надобности сигналы о помощи;
• не ныряйте под людей,не хватайте их за ноги;
• купаться рекомендуется утром i вечером;
• не следует купаться в одиночестве;
• не подплывайте к коловоротам, пароходам i катерам;
• не прыгайте вниз головой в местах, глубина которых вам неизвестна.
• не забывайте, что вода несет и опасность! Шторм на море, наводнение, сильный ливень могут нанести вред не только окружающей среде, но и человеку!

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Отдыхая, никогда нельзя забывать правила, благодаря которым отдых должен быть не только полезным но и безопасным.

Синоптики дают неутешительные прогнозы погоды на ближайшую неделю: безумная жара не покинет территорию Украины, а иногда столбики термометров будут показывать 34 градуса по Цельсию выше нуля.

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Дата
14
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