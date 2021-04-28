Как в Украине изменились коронавирусные цифры за сутки и где больше всего больных

За последние сутки в Украине обнаружили 9590 новых больных коронавирусом. Из них детей – 451, медработников – 217.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 047 838 украинцев. Такие данные по состоянию на утро 28 апреля сообщает Минздрав.
Умерли 43 391 пациент, из них 441 – за последние сутки. Выздоровели 1 616 891 пациент, за последние сутки – 20 062.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1070), Харьковской (818), Донецкой (811), Днепропетровской (584) и Львовской (530) областях.
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Количество заболеваний в регионах:
г. Киев – 1070 случаев;
Винницкая область – 223 случая;
Волынская область – 356 случаев;
Днепропетровская область – 584 случая;
Донецкая область – 811 случаев;
Житомирская область – 232 случая;
Закарпатская – 115 случаев;
Запорожская область – 485 случаев;
Ивано-Франковская область – 102 случая;
Киевская область – 384 случая;
Кировоградская область – 134 случая;
Луганская область – 213 случаев;
Львовская область – 530 случаев;
Николаевская область – 281 случай;
Одесская область – 522 случая;
Полтавская область – 445 случаев;
Ровенская область – 417 случаев;
Сумская область – 267 случаев;
Тернопольская область – 206 случаев;
Харьковская область – 818 случаев;
Херсонская область – 222 случая;
Хмельницкая область – 483 случая;
Черкасская область – 445 случаев;
Черновицкая область – 129 случаев;
Черниговская область – 116 случаев.
В Украине ожидают увеличения количества зараженных коронавирусом после майских праздников. Вспышка может произойти через три-четыре недели. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Добавил, что соблюдение карантина в храмах, проведение богослужений в онлайн-режиме позволят избежать роста заболеваемости в период майских праздников.
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