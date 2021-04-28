Как в Украине изменились коронавирусные цифры за сутки и где больше всего больных

Коронавирус в Украине обнаружили более чем 2 млн. Пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 9590 новых больных коронавирусом. Из них детей – 451, медработников – 217.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 047 838 украинцев. Такие данные по состоянию на утро 28 апреля сообщает Минздрав.

Умерли 43 391 пациент, из них 441 – за последние сутки. Выздоровели 1 616 891 пациент, за последние сутки – 20 062.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1070), Харьковской (818), Донецкой (811), Днепропетровской (584) и Львовской (530) областях.

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Количество заболеваний в регионах:

г. Киев – 1070 случаев;

Винницкая область – 223 случая;

Волынская область – 356 случаев;

Днепропетровская область – 584 случая;

Донецкая область – 811 случаев;

Житомирская область – 232 случая;

Закарпатская – 115 случаев;

Запорожская область – 485 случаев;

Ивано-Франковская область – 102 случая;

Киевская область – 384 случая;

Кировоградская область – 134 случая;

Луганская область – 213 случаев;

Львовская область – 530 случаев;

Николаевская область – 281 случай;

Одесская область – 522 случая;

Полтавская область – 445 случаев;

Ровенская область – 417 случаев;

Сумская область – 267 случаев;

Тернопольская область – 206 случаев;

Харьковская область – 818 случаев;

Херсонская область – 222 случая;

Хмельницкая область – 483 случая;

Черкасская область – 445 случаев;

Черновицкая область – 129 случаев;

Черниговская область – 116 случаев.

В Украине ожидают увеличения количества зараженных коронавирусом после майских праздников. Вспышка может произойти через три-четыре недели. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Добавил, что соблюдение карантина в храмах, проведение богослужений в онлайн-режиме позволят избежать роста заболеваемости в период майских праздников.