Как в НАТО: в Украине начали изготовлять боеприпасы по новым стандартам

В Украине начали изготовлять боеприпасы по стандартам НАТО. Фото: Укроборонпром

На шосткинском казенном заводе "Импульс", который принадлежит Укроборонпрому, начали серийное производство боеприпасов ПГОФ-40 для 40-мм автоматического гранатомета по стандартам НАТО.

На предприятии планируют механизировать работу по изготовлению боеприпасов и увеличить этим объемы производства, сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

"Сейчас "Импульс" работает над тем, чтобы увеличить объемы производства этих боеприпасов путем механизации производства и внедрение новых инструментов. При этом в основном сборка таких боеприпасов - это ручная работа", - рассказал директор предприятия Евгений Чернов.

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Отмечается, что "Импульс" также освоил производство специальных инертных 40-мм боеприпасов ПГИ-40, которые используются для пристрелки автоматического гранатомета и обучение личного состава. Более того, предприятие планирует с "Кузней на Рыбальском" освоить производство ВОГ-25В, которые предназначены для стрельбы из подствольных гранатометов для автоматов, стоящих на вооружении силовых структур.

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