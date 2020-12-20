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воскресенье, 20 декабря 2020 10:55

Как в Киеве прошло открытие главной елки - удивительные фото
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Главная елка страны высотой 32 метра.
Фото: Лилия Мыцко
На Софийской площади собралось несметное количество людей.
На площади был домик в форме подарка. Там каждые десять минут будет появляться интерактивная голограмма Святого Николая.
Гостей становилось все больше и больше.
Для детей работали праздничные карусели.

- Говорят, машиной сюда не добраться, потому что на подъездах пробки, - кричит мужчина рядом, пораженный количеством людей вокруг.

В центре Киева начинает собираться толпа: все спешат посетить Софийскую площадь. Здесь традиционно в День Святого Николая, в 19:00 состоится зажжения главной елки Украины.

Новогодняя площадь встречает пряным ароматом глинтвейна и сладких свежеиспеченных вафель.

- В этом году концепция елки и всего отделка - "Сказочный лес", - рассказывает Надежда, одна из организаторов праздника. - Именно поэтому была и волшебная шляпа, которая вызвала такой шквал критики. Она должна была завершить образ зеленой красавицы. Конечно, звезда тоже должна была быть, но как отдельная декорация.

Новогоднее дерево на этот раз искусственное, но не менее красивое. Елку 32 метра высотой украшают более 1000 тематических игрушек - грибочки, шишки, белочки, птицы - и более 5 км гирлянд.

На площади развернули ярмарку со сладостями и согревающими напитками. Гости понемногу собираются и сразу поднимают настроение горячими коктейлями. Глинтвейн здесь можно найти на любой вкус: гранатовый, мандариновый, малиновый и другие. За стакан берут от 70 грн, а вот полакомиться хот-догом можно за 50 грн.

- Такое масштабное открытие елки во время карантина - хоть какая-то радость для людей, - говорят Саша и Лена, держа за руки детей. Они стоят в очереди, чтобы покататься на новогодней карусели. - Для киевлян это событие - повод выйти из дома и зарядиться атмосферой праздника.

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Главную красавицу и небольшую сцену рядом с ней обставили забором, чтобы не скапливалась толпа. Вся площадь светится праздничными огнями и украшена живыми елками. Для гостей подготовили яркие фотозоны и веселые аттракционы.

- Это конечно плохо, что в карантин проводят такое открытие, но людей никто не заставляет приходить, - делится Иван, грея руки стаканом с чаем. - Я доволен, что пришел и смогу увидеть такую ​​красоту на собственные глаза.

На площади не пройти - бесчисленное количество гостей посетили открытие. Между толпой невозможно протолкнуться. Все стараются подойти ближе, чтобы лучше рассмотреть елку.

- Уходящий год был очень непростым. Но в новом году ожидаем лучшего, - приветствует зрителей Святой Николай в серебряных сказочных одеждах. - Однако этой зимой все пожилые люди должны оставаться дома.

Уже 30 мин как должны зажечь елку, но все еще держат интригу.

- Мы уже замерзли, - выкрикивает кто-то из толпы.

- И дети и взрослые ожидают чуда. Мы загадываем желание - и верим, что они исполнятся, - со сцены провозглашает поздравления мэр Киева Виталий Кличко. - Это обязательно произойдет. Надо верить в свою мечту и идти к ней, ведь уныние - не наш путь.

Вся площадь на несколько секунд замерла, а гости поднимают камеры высоко над головами, чтобы снять новогоднее действо.

- Десять, девять, восемь, семь, шесть, - выкрикивает толпа с нетерпением. - Пять, четыре, три, две, одна!

В одно мгновение Софийская площадь засияла праздничными огнями. От ярко-зеленой елки волной спускаются почти 10 км гирлянд золотого цвета. Пораженные гости выкрикивают овации.

- Пожар! Горим, - слышны крики зрителей.

От огней загорелся праздничный бант, а со сцены ведущий пытался успокоить взволнованную публику. К счастью, спасатели быстро потушили пожар и гости смогли продолжить праздновать.

- Елка очень красивая и неважно - искусственная или живая, со шляпой или со звездой. Главное то, что люди смогли почувствовать настроение праздника, - делится впечатлениями девушка Диана в бордовой вязаной шапке.

- Эти огни вокруг - удивительное зрелище. Все, что происходит на площади настолько очаровательно, что сразу забываются все невзгоды, - рассказывает Игорь и занимает любимую рядом. - 2020-й был нелегким годом для всех, но мы решили пожениться именно в этом году, чтобы сломать систему.

После зажжения елки публика понемногу расходится. Пробка от шампанского громко выпрыгивает из бутылки: кто-то продолжает праздновать День Святого Николая.

Празднование новогодних и рождественских праздников в Киеве пройдет с 19 декабря по 19 января. Кроме главной елки, на новогоднем маршруте Киева можно увидеть еще две. Также в этом году впервые установили главную елку столицы. Она расположена возле Арки дружбы народов.

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