Как в блокбастере - впечатляющее видео с учений в "Борисполе"

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Аварийно-спасательные учения провели в международном аэропорту "Борисполь".

"Сирены, парашютисты, военный вертолет, посадка самолета на пенную подушку, черная туча от керосина, тонны воды, 35 единиц спецтехники и 170 участников невероятного "блокбастера". Это все - о масштабных аварийно-спасательные учения в Международном аэропорту "Борисполь", - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Служба аварийно-спасательного и противопожарного обеспечения полетов и другие участники учений действовали с максимальной отдачей - как в реальных ситуациях.

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13 сентября сотрудники Службы безопасности Украины провели антитеррористические учения у границы с Беларусью. По легенде, диверсанты намеревались "взорвать" Ровенскую атомную электростанцию. Однако проникнуть на территорию объекта не удалось им пришлось разделились на две группы. Спецназовцы СБУ разоблачили и задержали первую группу диверсантов вблизи пункта пропуска Прикладники. Вторую обезвредили возле заброшенной в лесу оборонительного сооружения.