Как в апреле: погода в уточнила прогноз погоды

 
Ексклюзивы
1/5
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
Просмотров: 135
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 1710
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
13 Просмотров: 3528
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
Просмотров: 1197
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 657
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
2 Просмотров: 3267
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Просмотров: 711
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
5 Просмотров: 6588
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
1 Просмотров: 1485
Как в кино: скейтер, роллеры и американец ловили наркоманов в столице
Как в кино: скейтер, роллеры и американец ловили наркоманов в столице
Просмотров: 810
Фото
Все фото
8
27
6
6
7
&quot;Год без Кати&quot;: под ОП прошла акция в честь Гандзюк
"Год без Кати": под ОП прошла акция в честь Гандзюк
Американец фотографирует места, где прошлое говорит с будущим
Американец фотографирует места, где прошлое говорит с будущим
Без страховки лечение зуба 2300 долларов - украинка рассказала о жизни в штатах
Без страховки лечение зуба 2300 долларов - украинка рассказала о жизни в штатах
Нет алкоголя, клубов, баров, свинины и собак - украинка рассказала о жизни на Мальдивах
Нет алкоголя, клубов, баров, свинины и собак - украинка рассказала о жизни на Мальдивах
Рассказали, как живут украинцы в Австралии и Новой Зеландии
Рассказали, как живут украинцы в Австралии и Новой Зеландии
Видео
Все видео
Руины закарпатских замков показали с высоты птичьего полета
Руины закарпатских замков показали с высоты птичьего полета
Мужчина голышом разгуливал по торговому центру
Мужчина голышом разгуливал по торговому центру
Помним: имена и фото всех воинов, погибших в октябре на Донбассе
Помним: имена и фото всех воинов, погибших в октябре на Донбассе
Показали мощное видео учений украинских зенитчиков
Показали мощное видео учений украинских зенитчиков
Богдан хотел прекратить расследование преступлений во время Революции достоинства и преступления Януковича - Горбатюк
Богдан хотел прекратить расследование преступлений во время Революции достоинства и преступления Януковича - Горбатюк
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 657
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 621
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3321
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1953
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 981
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
04 ноября 2019
Просмотров: 324
Ударна хвиля
За кілька років до смерті баба пережила шок. Двоюрідний брат Женя захопився радіо. Тікав з уроків, натягував дроти й сідав надворі на лавці. Інший ...
вторник, 05 ноября 2019 07:17

Как в апреле: погода в уточнила прогноз погоды

  Комментировать
Как в апреле: погода в уточнила прогноз погоды
5 ноября в Украине ожидается теплая погода без существенных осадков. Фото - ДЕПО

5 ноября через территорию Украины пройдет атмосферный фронт - посол сразу трех циклонов Zend, Benedikt и Arne. Поэтому с ночи до ночи будут проходить периодические дожди. Сначала, ночью и утром в западных и северных областях, дальше до Востока.

Температура воздуха, как в апреле - +14 +20 градусов, на Западе и Востоке +11 + 6 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Днем дожди наиболее вероятные вдоль полосы Сумы-Полтава-Херсон, осадки будут колебаться слева и справа от этого участка. Также днем ​​дожди пройдут на Закарпатье. На остальной территории Украины - без существенных осадков. Ветер юго-западного направления, теплый, порывистый, до сильного", - рассказала синоптик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Климатологи рассказали, чем удивил их октябрь

В Киеве - без существенных осадков. Ветер в столице также еще будет порывистым, с юго-запада. Температура около +15 градусов.

Ближайшее похолодание ожидается 7 ноября, но только на Западе и Севере Украины.

Зимой Украине ожидают рекордные за последние 30 лет морозы. Холод принесут ветры с территории Сибири.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как в апреле: погода в уточнила прогноз погоды». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Пропавшую 14-летнюю школьницу нашли убитой в лесополосе
Пропавшую 14-летнюю школьницу нашли убитой в лесополосе 1 Просмотров: 19998
&quot;Лица нет вообще&quot; - новые подробности убийства 14-летней Дарьи Дробот
"Лица нет вообще" - новые подробности убийства 14-летней Дарьи Дробот 1 Просмотров: 16551
31-летняя женщина повесилась на детской площадке
31-летняя женщина повесилась на детской площадке Просмотров: 13311
Кара Делевинь без белья снялась в жаркой фотосессии
Кара Делевинь без белья снялась в жаркой фотосессии
4
 Просмотров: 12015
Спасенные от забвения - ищут владельцев фотографий, собранных на развалинах Донецка
Спасенные от забвения - ищут владельцев фотографий, собранных на развалинах Донецка
38
 Просмотров: 9657
Общество
Гороскоп на 5 ноября: астролог удивила прогнозом
Гороскоп на 5 ноября: астролог удивила прогнозом
 Просмотров: 396
Руины закарпатских замков показали с высоты птичьего полета
Руины закарпатских замков показали с высоты птичьего полета
 Просмотров: 225
Дифтерию зафиксировали в еще одной области
Дифтерию зафиксировали в еще одной области Просмотров: 378
"Год без Кати": под ОП прошла акция в честь Гандзюк
"Год без Кати": под ОП прошла акция в честь Гандзюк
8
 Просмотров: 126
Канада передаст Украине партию снайперских винтовок
Канада передаст Украине партию снайперских винтовок Просмотров: 468
Больше всего комментируют
14
"Просто ненавидел": рассказали об отношении Трампа к Украине
13
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
4
Богдан подрался с Бакановым
4
Ирина Луценко хочет досрочно сдать мандат - СМИ
2
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
Голосов: 46826
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua