Как в апреле: погода в уточнила прогноз погоды

5 ноября в Украине ожидается теплая погода без существенных осадков. Фото - ДЕПО

5 ноября через территорию Украины пройдет атмосферный фронт - посол сразу трех циклонов Zend, Benedikt и Arne. Поэтому с ночи до ночи будут проходить периодические дожди. Сначала, ночью и утром в западных и северных областях, дальше до Востока.

Температура воздуха, как в апреле - +14 +20 градусов, на Западе и Востоке +11 + 6 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Днем дожди наиболее вероятные вдоль полосы Сумы-Полтава-Херсон, осадки будут колебаться слева и справа от этого участка. Также днем ​​дожди пройдут на Закарпатье. На остальной территории Украины - без существенных осадков. Ветер юго-западного направления, теплый, порывистый, до сильного", - рассказала синоптик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Климатологи рассказали, чем удивил их октябрь

В Киеве - без существенных осадков. Ветер в столице также еще будет порывистым, с юго-запада. Температура около +15 градусов.

Ближайшее похолодание ожидается 7 ноября, но только на Западе и Севере Украины.

Зимой Украине ожидают рекордные за последние 30 лет морозы. Холод принесут ветры с территории Сибири.