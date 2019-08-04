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Как стать асом: показали обучения будущих пилотов

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Как стать асом: показали обучения будущих пилотов
Рассказали, как учат будущих пилотов. Фото: Prm

Важным этапом подготовки будущих пилотов является обучение на специальных тренажерах. Они позволяют быстро и безопасно изучить летательный аппарат.

Тренажерная подготовка обеспечивает качественное обучение летного состава в виртуальных условиях, максимально приближенных к обстоятельствам реального полета. Это минимизирует влияние человеческого фактора, то есть уменьшает вероятность ошибочных действий летчика. Об этом сообщает журналист информационного агентства Армияinform.

"Первым тренажерным комплексом, с которым сталкиваются курсанты Харьковского национального университета Воздушных Сил, учась на третьем курсе, есть полнофункциональный стационарный комплексный тренажер летчика ТКС-Л39. Он формирует, совершенствует и поддерживает у курсантов и пилотов устойчивые навыки управления самолетом и его вооружением в различных условиях ", - пишет он.

Этот тренажер - точная копия кабины реального самолета с большим экраном визуализации. Реалистичности добавляет имитатор акустических шумов, что позволяет слышать звуковую обстановку в процессе выполнения всех процедур и режимов - запуска двигателя, прогрева, взлета, полета, посадки.

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Пилот должен уметь даже правильно садиться в самолет.

"Даже эта несложная процедура требует соблюдения определенного алгоритма: правая нога на сиденье, левая - на пол - упор, правая - на пол - упор. Главное - садясь в кресло пилота, ничего не задеть, не нажать, ну, и не сломать ", - пишет журналист.

Транажер должен соответствовать реальному самолету более чем на 95%. В противном случае он считается бракованным и не используют, поскольку он приучает пилота к ошибочным действиям, которые в дальнейшем могут стоить ему жизни.

Глубокая детализация местности на экране тренажера дает очень сильное ощущение подлинности полета. Кроме того, "самолет" мгновенно реагирует на все ошибки пилота. Чтобы управлять настоящей машиной нужна отменная подготовка, которую в частности обеспечивает тренировка на тренажерах.

Около полудня в небе над Винницей, на сравнительно низкой высоте друг за другом пролетело несколько боевых самолетов и вертолетов. Это были плановые учения, которые проводятся для повышения летной квалификации военнослужащих ВСУ.

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Дата
04
августа

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