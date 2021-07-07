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среда, 07 июля 2021 17:00

Как школьники из Советского cоюза ездили в США

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Как школьники из Советского cоюза ездили в США
Остап Лунь 15-летним год жил в США. Фото: Валерий Шмаков

В 1990 году состоялась первая и последняя программа обмена школьников между США и СССР.

Остап Лунь был среди тех, кто попал туда и жил год в Нью-Йорке в новой семье.

Для Gazeta.ua он вспомнил, что больше всего удивляло советских детей в США.

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"Мы приехали детьми отсюда. Наши сверстники там ездят на машинах, встречаются в таком возрасте. А мы еще не знали, что такое секс. Школа совсем другая, много кружков. Влиться в коллектив было просто, потому что американцы привыкшие к иностранцам. Первый месяц легкий - все новое и интересное ", - рассказывает Лунь.

Депрессия у мужчины началась через несколько месяцев по приезду.

"Я скучал по дому, был еще маленьким мальчиком. На праздники плакал. Особенно Сочельник запомнился в слезах, когда понимал, что мои как раз ужинают. Американцам было легче. Их десять поехали во Львов, а нас всех разбросали по разным штатам. Для меня это был сумасшедший опыт, вернулся взрослым подростком ".

Полное интервью с Остапом Лунем читайте в журнале "Країна" за 8 июля.

Марта Дидула из Львова год провела в Гондурасе. Решила поехать туда волонтерить. Ее работа заключалась в общении с местными людьми. По словам волонтера, особое внимание она уделяла детям, пытаясь показать важность образования.

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