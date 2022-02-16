Как сегодня можно спасти детей от болезней

16 февраля нельзя ругаться, занимать и брать деньги взаймы. Фото: pixabay.com

Сегодня православные верующие вспоминают двух святых – Симеона Богоприимца и Анну Пророчицу. Они первыми увидели Спасителя в день Сретения Господня.

В народе праведников называли "Хранителями младенцев". В молитвах их просят уберечь детей от бед и болезней.

16 февраля предки начинали чинить все до весны. Утром вся семья должна помолиться Богу, а потом заниматься домашними делами. Также сегодня убирали стойла и ухаживали за лошадьми. Веровали, что это поможет уберечь конюшню от домового.

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В доме сегодня стоит развесить веники из целебных трав. Они помогают отгонять нечистую силу. Черную одежду в этот день лучше не одевать – она может привлечь несчастье.

Народные приметы:

- С 16 по 24 февраля наступают суровые морозы.

- Трещит лес - до затяжных морозов.

- Если лес шумит - будет оттепель.

- Выпало много снега - лето будет дождливым.

- Громко поют воробьи - до раннего прихода весны.

День ангела сегодня отмечают люди с именами Анна, Роман, Семен, Тимофей и Дмитрий. На именины нужно посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.