Как сегодня можно спасти детей от болезней

Сегодня православные верующие вспоминают двух святых – Симеона Богоприимца и Анну Пророчицу. Они первыми увидели Спасителя в день Сретения Господня.
В народе праведников называли "Хранителями младенцев". В молитвах их просят уберечь детей от бед и болезней.
16 февраля предки начинали чинить все до весны. Утром вся семья должна помолиться Богу, а потом заниматься домашними делами. Также сегодня убирали стойла и ухаживали за лошадьми. Веровали, что это поможет уберечь конюшню от домового.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сегодня Сретение Господне. Это один из 12 самых больших православных праздников
В доме сегодня стоит развесить веники из целебных трав. Они помогают отгонять нечистую силу. Черную одежду в этот день лучше не одевать – она может привлечь несчастье.
Народные приметы:
- С 16 по 24 февраля наступают суровые морозы.
- Трещит лес - до затяжных морозов.
- Если лес шумит - будет оттепель.
- Выпало много снега - лето будет дождливым.
- Громко поют воробьи - до раннего прихода весны.
День ангела сегодня отмечают люди с именами Анна, Роман, Семен, Тимофей и Дмитрий. На именины нужно посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.
Комментарии