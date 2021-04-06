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вторник, 06 апреля 2021 11:05

Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность в детях - советы специалиста

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Формирование автономности ребенка начинается еще в раннем детстве. Именно тогда ребенок начинает осознавать свое "Я". Однако этого может не произойти. Это связано с тем, что часто родители делают одну распространенную ошибку - перебирают функции ребенка на себя. Такой ребенок всегда будет зависеть от родителей и не сможет успешно выстроить свою жизнь.

Автор: childdevelop.com.ua
  Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность в детях - советы специалиста
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность в детях - советы специалиста

Помогать нужно, когда ребенок действительно нуждается в помощи. Иначе самостоятельность ребенка окажется под угрозой, - рассказывает Gazeta.ua доцентка кафедры педагогики и психологии Черкасского национального университета имени Богдана Хмельницкого Сабина Раджабова.

Когда начинается процесс формирования автономности ребенка?

Процесс автономности начинается с самого рождения, с отрезанием пуповины. Именно тогда ребенок получает свои физические пределы вне тела матери. С этого времени автономность начинает фактически развиваться.

Расскажите, как формируется автономность ребенка во время определенных возрастных периодов.

С каждым возрастным периодом автономность и самодостаточность выходят на новый уровень у ребенка. В год он начинает ходить. В 3 - отстаивает свою психологическую самостоятельность и появляется кризис "Я сам!". Впоследствии происходит кризис 7 лет, когда ребенок идет в школу. Тогда значительно расширяется его социальный круг общения. Далее идет подростковый возраст и на этом все заканчивается, потому что ребенка считают ребенком до подросткового возраста. Все это - этапы развития автономности ребенка, этапы развития чувства отдельности и дистанции от родителей. Сначала она физическая, начиная с самого начала жизни. Затем уже присоединяется психологическая, когда ребенок говорит о себе "Я", чувствует себя как отдельную личность. Ребенок чувствует себя личностью, которая может влиять на окружающий мир.

Что надо делать родителям на каждом этапе развития ребенка?

Конечно, на каждом данном этапе родителям следует уважать стремление ребенка к автономии. Помогать, насколько это нужно. Также ограничивать, ведь ребенок еще не понимает всех опасностей, не знает, что его ждет. Но родителям стоит уважать это стремление к автономии, не наказывать, насколько это возможно, и всячески этому способствовать.

Почему дети стремятся к самостоятельности?

Родителям следует понять, что это естественно. Ребенок хочет самоутвердиться, развиваться, стремиться к самодостаточности, отдельности от родителей. Это нормально. Так заложено эволюционно в его психическом развитии и по-другому быть не может. Часто родители своими действиями могут специально или подсознательно не воспринимать стремление ребенка к автономии, объясняя опекой о ребенке. Забота, опека, контроль и родительские функции имеют место. Но часто родители в этом перегибают палку. Тогда с одной стороны они могут слишком остро реагировать на проявления этой автономности ребенка, наказывать его, кричать или остро ограничивать. Например, если ребенок потянулся за какой-то игрушкой, родители сразу подскакивают и поднимают игрушку. Или же, например, ребенок споткнулся, упал и начинает плакать. Родители сразу подбегают, поднимают и хватают его на руки. Таким образом родители не дают развиваться ребенку и получать новый опыт. Они отнимают у него эту возможность, а потому его опыт будет обеднен. У ребенка будет малый опыт в приобретении новых ощущений. Конечно, когда ребенок будет уже более самостоятельным, он будет всего бояться. Ребенок очень остро будет реагировать на какие-то барьеры, на которые он будет наталкиваться, ведь раньше родители все решали за него. И таким образом речь о какой автономии уже не идет.

Что надо делать для того, чтобы воспитать из ребенка самостоятельную личность?

Для того, чтобы воспитать самостоятельную личность нужно учитывать природу ребенка. Все дети совершенно разные. То, что с легкостью удается одному ребенку, требует значительных усилий родителей, воспитателей и самого ребенка для того, чтобы у него все получилось. С самого детства, если ребенок хочет что-то сделать самостоятельно, родителям следует оценивать все риски, но при этом давать ребенку делать все самостоятельно. То есть, если это точно может навредить здоровью ребенка, то конечно стоит переключить внимание, не критикуя и не наказывая его. Надо просто отвлечь ребенка, чтобы фокус его внимания упал на что-то другое. Крик и физическое воздействие должно быть в как можно меньших ситуациях. Например, если возникают ситуации, которые касаются здоровья и жизни ребенка, вот тогда стоит крикнуть, чтобы ребенок обратил внимание. Схватить ребенка или оттянуть от чего-то. Тогда физическое воздействие и крик уместны. Во всех остальных случаях желательно использовать другие способы. Например, убеждения, отвлечение, замена того, что ребенок хочет, на что-то другое. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок становился более самостоятельным ему нужно давать самостоятельность. То есть дать возможность быть самостоятельным, самостоятельно выполнять то, что ему хочется. Да, это сложно и родителям очень часто легче ребенка ограничить, прикрикнуть и не дать то, что он хочет. Такие действия будут негативно влиять на развитие ребенка.

Как сделать детей более инициативными?

Нужно меньше наказывать, критиковать и кричать. Наказание - это уже конечный результат. Нужно меньше влиять физически ребенка. Его надо выслушивать, аргументировать, почему вы не можете позволить что-то сделать и при этом сохранять спокойствие. Но в большинстве случаев надо одобрять его инициативу.

Официально подтвержденных фактов буллинга в Украине среди подростков все больше. По данным ЮНИСЕФ, около 40% украинских школьников становились жертвами унижений и издевательств со стороны других подростков.

В прошлом году в Киеве начали ставить на учет детей из буллинга. Полиция уверяет, что это не наказание, а только способ решить проблему. Родителям обидчика могут выписать штраф. Эта сумма составляет 850-1700 грн. Если инцидент произойдет во второй раз, то штраф увеличат до 1700-3400 грн.

Автор: Алёна Лищук
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