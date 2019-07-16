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вторник, 16 июля 2019 21:55

Как Россия провалилась на совбезе ООН

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Как Россия провалилась на совбезе ООН
Завершилось заседание Совбеза ООН относительно украинского языкового закона. Фото: DW

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций рассмотрела украинский языковой закон.

Собрание инициировала делегация Российской Федерации. Как отмечается, большинство стран придерживается мнения, что вынесение такого вопроса на рассмотрение не имеет ничего общего с безопасностью, поскольку Кремль сам ничего не делает для обеспечения мира на Востоке Украины. Об этом сообщает "24 канал".

Представители стран во время выступления осудили действия Кремля на Донбассе, в частности финансирование боевиков и обеспечение их оружием, выдачу российских паспортов и несоблюдение минских соглашений. Также Германия напомнила об обстреле украинского медицинского автомобиля, в результате которого погибли двое военных.

Во время заседания также отмечалось, что рассматривая вопрос языка следует принять во внимание интересы всех этнических групп, проживающих в Украине, поэтому решения языковой проблемы должно происходить с помощью диалога. В то же время представители Доминиканской Республики подчеркнули, что принятие закона о языке - способ объединить людей, а не разделить.

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Точное заявление сделали представители Великобритании: "Вынесение вопроса украинского языкового закона на заседание Совбеза ООН - это попытка России подорвать украинскую независимость".

Большинство стран сошлись во мнении, что вынесение украинского языкового закона на рассмотрение Совбеза ООН не имеет ничего общего с безопасностью.

16 июля вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Теперь украинский язык является обязательным во всех сферах общественной жизни.

Закон предусматривает, что каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком.

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Дата
17
июля

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