Как родителям поддержать деток в укрытии – действенные советы психологов

Двенадцатый день в Украине идет полномасштабная война. 24 февраля страна-агрессор Россия ворвалась на территорию суверенного государства Украина и начала бомбить мирные города и гражданское население. Во время объявления воздушной тревоги украинцы находятся в укрытиях - многие идут к ним с детьми, часто эмоционально реагирующими на изменение привычного образа жизни и нервную атмосферу вокруг.

О том, как поддержать ребенка в укрытии, написали "UNICEF Ukraine".

Расскажите о плане действий

- Составьте маршрут до укрытия, проговорите ребенку инструкцию по последовательности его действий. Говорите короткими фразами.

- Нарисуйте карту укрытия, изобразите локации в укрытии: что и где находится, как оно функционирует, где вход и выход, где ваше место, где будут находиться родные (нарисуйте, изобразите, напишите – дети лучше воспринимают, если это будет визуализировано).

Автор: Образовательный центр ВР Украины Как поддержать ребенка в бомбоубежище

Как ты себя чувствуешь?

- Наблюдайте за состоянием ребенка и реагируйте на его потребности. Задавайте ребенку открытые вопросы, следите за эмоциональной реакцией ребенка и уровнем его активности. Важно, чтобы ребенок проговаривал, задавал вопросы, проявлял свои эмоции.

- Если ребенок впал в состояние ступора, то важно вернуть его в вербальную коммуникацию и активную деятельность.

Для этого задайте 3 вопроса и ждите ответа. К примеру:

• Тебя зовут Наталья, да?

• Ты сейчас стоишь, да?

• Ты одет в красную кофту, да?

- Можно также массировать кончики пальцев, мочки ушей, предложить игру, или же дать задание, ориентированное на действие (принеси, подай, сделай). Также дать выпить воды, чая, поесть и обнять.

- Реагируйте на потребности и удовлетворяйте их по возможности. Это вернет ребенка к ощущению безопасности.

Психологиня рассказала, как снизить тревожность и разгрузить нервную систему. Чтобы не сосредотачиваться на плохом – стоит строить планы на будущее. Можно создать банку желаний, в котором хранить листики с планами – городами, местами, именами людей, с которыми хотели бы встретиться. Подробнее о борьбе с тревожностью можно посмотреть здесь.