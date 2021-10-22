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пятница, 22 октября 2021 15:25

Как проверить сделку по недвижимости. Советы бизнесмена Давитяна

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  Вемир Давитян рассказал, как юридически проверить чистоту сделки с недвижимостью
Вемир Давитян рассказал, как юридически проверить чистоту сделки с недвижимостью

Не секрет, что в наше время многие продавцы и покупатели пользуются услугами юриста и его помощь при сопровождении сделок с недвижимостью, как рассказывает эксперт Вемир Давитян, зависит от того, чьи интересы он представляет - приобретателя или отчуждателя объекта недвижимости.

Рассказывая о такой помощи, он отметил, что исходя из жизненного опыта - "тот, кто платит деньги всегда рискует больше".

"То есть специфика сделок с недвижимостью такова, что покупатель (приобретатель, одаренный, инвестор и др.) всегда рискует больше, поскольку в отличие от других, движимых объектов (товаров) или денег, недвижимость не имеет свойств быть присвоенной путем физического перемещения в пространстве и времени", - уточняет специалист.

Вемир Давитян объясняет, что в случае признания сделки недействительной и обязательств совершить реституцию (возврат сторонами всего полученного ими по сделке - прим. ред.), есть риск того, что одна из сторон просто исчезнет.

"В отличие от денег, которые оплатил покупатель продавцу, недвижимый объект никуда не может исчезнуть (кроме случаев физического уничтожения), а вот продавец в случае реализации нечестных намерений имеет гораздо больше возможностей исчезнуть с полученной суммой денег. И хотя сейчас, в прозрачном мире цифровых технологий почти нереально исчезнуть бесследно, но это уже несколько другая история, которая не имеет отношения к исследованию правовых нюансов сделок с недвижимостью", - говорит Давитян.

Исходя из собственного опыта, Вемир Давитян уверяет, что в подавляющем большинстве основное бремя проверки чистоты сделки с недвижимостью обычно несет юрист покупателя недвижимости. Юрист же, представляющий интересы продавца, утверждает Давитян, может разве что заниматься проблематикой проверки чистоты и добропорядочности средств, которыми рассчитывается покупатель. Однако, как уточняет собеседник, сам юрист может делать это только в том случае, если это условие сделки с недвижимостью.

"В этом случае риски есть разве что в случае уголовно-правового аспекта связанного с конфискацией имущества добытого преступным путем в обычном уголовно-правовом порядке, но гражданско-правовые принципы презумпции добросовестности сделки являются гарантией для отчуждателя. Кроме того, риски не являются слишком большими, поскольку недвижимость все равно физически не перемещается и в худшем случае разве что вернется добросовестному продавцу", - отметил специалист.

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