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четверг, 18 февраля 2021 18:05

Как происходило наступление на Институтской - рассказ очевидца

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Как происходило наступление на Институтской - рассказ очевидца
"Беркута" с одной стороны окружили Майдан по линии стелы, с другой - прижались возле Европейской площади. Андрей Мальков был среди протестующих. Фото: Валерий Шмаков

Переломным моментом в Революции достоинства 2013-2014 годов стало наступление протестующих 20 февраля.

Благодаря этому удалось занять помещение Министерства агрополитики, освободить Октябрьский дворец и Украинский дом. Силовики на ул. Институтской стреляли в наступающих на них сторонников Майдана.

Среди майдановцев, которые участвовали в боях тех дней - Андрей Мальков из Львова. По его словам, "Беркут" с одной стороны окружил Майдан по линии стелы, с другой - прижался возле Европейской пл. Горели обе опорные баррикады. В сторону людей летели гранаты. Те отвечали коктейлями Молотова и брусчаткой.

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"Сделали импровизированные пушки, которыми подожгли первые ряды "Беркута" у стелы. В панике силовики начали расгруппироваться. Со сцены призывали: "Вперед!" Начался неконтролируемый процесс - кто куда имел смелость и шанс, туда и бег. Нас атаковали с трех флангов - по центру Институтской, в обход стелы, через мост над "Глобусом". Мы без оружия начали вытеснять "беркутовцев" нашествием людей. Я потерял своих ребят. Мы бросили 2 щита, чтобы перебежать через огонь. Земля была в проводах от сожженных шин", - рассказал Мальков .

Полное интервью с Андреем Малькивим читайте в журнале "Країна" от 18 февраля.

В сети вышел клип "Сторожа Достоинства", посвященный Героям Небесной сотни. Создан при поддержке и участии Национального музея Революции достоинства. Режиссер - Дарья Кульчицкая. Композитор - Роман Коляда. В видео играет на пианино в 3 локациях Киева над местами расстрелов.

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