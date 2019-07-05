Как проголосовать военному на парламентских выборах

ЦИК не будет создавать специальных избирательных участков на территории военных частей Фото: Голос Украины

Центральная избирательная комиссия не будет создавать специальных избирательных участков на территории военных частей в пределах Донецкой, Луганской и Львовской областей на внеочередных парламентских выборах 21 июля. Об этом заявил член ЦИК Леонтий Шипилов.

С 47 тыс. военнослужащих на президентских выборах воспользовались правом голоса 30 тыс. человек. Было создано 80 участков: 46 малых, 30 средних и 4 больших.

"ЦИК таким решением превысила свои полномочия. Теперь обязана предоставить альтернативную возможность проголосовать военным. Если этого не произойдет - это нарушение Конституции Украины", - говорит политолог Виктор Таран, - Парламентские и президентские выборы проходят по разным законодательным полям. Но на парламентских выборах в 2014 году военные голосовали. ЦИК должен предложить механизм. Могут прикрепить военнослужащих к участоку, находящемуся в 30-ти километровой зоне от линии соприкосновения. Затем представители избирательной комиссии приедут с открепительными талонами на места дислокации войск. Так же поступают в городах и селах, когда избиратель не имеет возможности добраться до участка "

Партия пятого президента Петра Порошенко "Европейская Солидарность" считает, что решение Шестого апелляционного административного суда о проведении повторной жеребьевки партий для внесения их в бюллетени имеет целью сорвать проведение досрочных выборов в Верховную Раду.