Как празднуют Сретение Господне: традиции, приметы и запреты

Праздник отмечается на 40-й день после Рождества Христова. Фото: pixabay.com

15 февраля украинцы отмечают Сретение Господне. История праздника началась после Эфесского церковного собора в Византии в 431 году. Со старославянского "сретение" переводится как "встреча" или "радость". Считается одним из 12 главных православных праздников.

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По Евангелию, в этот день маленького Иисуса принесли в Иерусалимский храм для обряда посвящения Богу. Произошло это на 40-й день после его рождения. В храме Богородицу с младенцем встретил мудрый старец Симеон, ожидавший встречи с Господом. Человек-праведник получил от Святого Духа предсказание, что сможет умереть только тогда, когда увидит Иисуса Христа. Так и случилось. Перед смертью он сообщил, что младенец на руках Марии, призван к служению и спасению людей. Вторым лицом, что встретила Иисуса в храме стала пророчица Анна. Она же и разнесла о младенце славу.

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Считалось, что в этот день встречается зима с летом. В народе верили, какой будет погода на Сретение, такой будет и весна.

В храмах в этот день освящают воду, которая приобретает особые свойства. Сретенской водой натирают больное место и верят, что целебная вода поможет. Также пьют, если что-то болит внутри. Сретенская вода, говорят, помогает от "сглаза" - болезни, которую мог вызвать "плохой" глаз, а также отгоняет ведьм, чтобы "не высосали из коровы молока". Этой водой также окропляют и поят скот, чтобы не болел.

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В праздник нельзя пропускать службу в храме, стоит помолиться и поставить свечку. Запрещен тяжелый физический труд, кроме того, что делается в помощь другим людям. Нельзя ругаться и ссориться. Также нельзя класть деньги на кухонный стол - это может отпугнуть финансовую удачу. Раньше в Сретение пекли блины. Они символизировали солнце и приход весны.

В этот день украинцы гадали, выставляя тарелку с зерном на ночь на улицу, если утром ее заполняла роса - до урожая, если нет - неурожая.

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В этом году на февраль в Украине выпадает 8 официальных выходных. Традиционно в этом месяце отмечают такие большие религиозные праздники как Сретение Господне, Святителя Григория Богослова и Собор трех святителей.