Как правильно общаться с оккупантом: в СНБО составили методичку

Как правильно общаться с оккупантом | Фото: Укринформ

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины и ГО Community разработали рекомендации, как себя вести при встрече с оккупантом.

Сначала оцените ситуацию: если на вас или на других направлено оружие, спокойно выполняйте требования противника, говорится в сообщении Центра.

Далее – оцените психологическое состояние противника. Оно может изменяться между состояниями "бей", "беги", или "замри". Диалог с противником в состоянии "бей" невозможен.

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- Начните диалог. Угрожать, окружать противника и делать резкие движения нельзя. Нейтрально разговаривайте, приближаясь на безопасное расстояние до двух метров – не ближе.

- Поддерживайте неконфликтный разговор, избегая тем войны и политики.

- Демонстрируйте заинтересованность, понимание чувств. Ведите себя дружески, но собранно. Следите за вашей осанкой и дыханием.

– Если оккупант растерян, можете попробовать говорить легче, с юмором.

– Если вы считаете это безопасным, отвечайте на просьбу с пониманием. Попытайтесь объяснить, что в Украине противнику помогут сдаться и гарантировать достойные условия.

Большинство генералов русской армии не хотят продолжать войну на Украине. Через две недели оккупанты понесли значительные потери.