Как поздравить Николая и Дениса с именинами: история имен и стихи ко Дню Ангела

19 мая стоит поздравить Дениса и Николая. Сегодня они празднуют День Ангела.
Gazeta.ua предлагает больше узнать значение этих имен.
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Имя Денис означает "покорный Дэонису". В других языках можно услышать такие формы как Дионисио, Деннис, Дэнеш, Динис и Дени.
Денис - активный, бодрый и энергичный человек. Дэн готов рисковать, делать отчаянные шаги. Многие знакомые могут назвать его феерическим. Это все идет от того, что имя Денис также означает "плодотворный", "продуктивный", "обращен к богу".
Имя Николай состоит из двух древнегреческих слов: "nicos" - "победитель, победа" и "laos" - "народ". То есть значение имени Николай можно расшифровать как "победитель народов".
Имя Николай является одним из самых распространенных мужских имен в христианском мире и на разных языках звучит по-разному: Никола, Николаус, Николас, Миклош. На Руси это имя появилось после принятия христианства, но особого распространения не получило. Только в 18 веке имя Николай стало популярным: это связано с почитанием христианского святого Николая Чудотворца.
Поздравления для Дениса
У тебя, Денис, сегодня именины,
Ангел золотой расправил над тобою крылья,
Твоё имя означает – посвящённый богу веселья,
Пусть у тебя всегда отличным будет настроенье.
От всей души тебе желаю счастья,
Пусть забудут адрес твой ненастья,
Желаю, друг, тебе удачи и терпенья,
Пусть дарит жизнь тебе лишь наслажденье.
Поздравления для Николая
В праздник личный, Николай,
Ты желанья загадай,
Чтобы жизнь была красивой,
И сбылись все перспективы,
Деньги знали в дом дорогу,
Приходили, и помногу,
Дружба чтоб была без фальши,
Забрал беды день вчерашний,
Чтоб в семье уют царил,
Каждый день счастливым был.
И сегодня, несомненно,
Всё исполнится мгновенно!
19 мая верующие чтят память праведника Иова Многострадального. Это был справедливый и добрый человек, который всегда старался во всей своей жизни угодить Богу.
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