Как появление новых маршруток повлияет на стоимость проезда и льготников

Благодаря реформе автотранспорта города получат возможность компенсировать ранее неприбыльные маршруты. Фото: BusPhoto

В правительстве хотят, чтобы перевозчики получали деньги за обслуженные километры независимо от количества и категорий пассажиров.

Таким образом хотят предотвратить дискриминацию льготников, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook.

По его словам, об этом говорится в соответствующем законопроекте о реформе автотранспорта.

"Уходим от принципа "сколько перевозчик собрал с пассажиров и получил компенсацию за льготников - столько потратил на автобусы, зарплаты и обслуживание". Предлагаем перейти на закупку транспортной услуги через открытую конкуренцию на Prozorro по обслуживанию конкретного количества километров маршрута", - говорится в сообщении.

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Он объясняет, что новый принцип покупки транспортной услуги не означает, что стоимость проезда автоматически повысится. По его словам, города в дальнейшем будут самостоятельно решать вопрос о ценах на билеты.

"Благодаря реформе автотранспорта города получат возможность компенсировать ранее неприбыльные маршруты, платить справедливую цену за услугу перевозки пассажиров и благодаря этому требовать качество. То есть наличие валидаторов и трекеров, автобусов, не старше, чем уточненное в Постановлении КМУ количество лет, и штрафовать при невыполнении условий", - отмечает Криклий.

По его словам, законопроект пока предусматривает возможность переходить на новые принципы городам, которые к этому готовы и финансово состоятельны.

В Раде хотят узаконить требование к перевозчикам относительно устранения с рейсов старых автобусов и повышения качества обслуживания. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в парламенте.