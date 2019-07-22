Как повлияет новая пошлина на цену топлива

Экономист Андрей Новак: Возможно незначительное увеличение поступлений в государственный бюджет Фото: 112 Украина

Кабинет министров ввел специальную пошлину на импорт российского дизтоплива трубопроводным транспортом и сжиженного газа.

Cпецпошлина на дизельное топливо будет составлять 3,75 процента с 1 августа 2019 и 4 процента с 1 октября 2019 года. На поставки сжиженного газа 1,75 и 3 процента соответственно.

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"Это целевой удар по бизнесу одного из лидеров и спонсоров оппозиционной силы. Направлено на финансовое обескровливание и уменьшение финансирования этой политической партии. Пошлину ввел действующий кабинет министров, а это не люди новоизбранного президента. Чтобы говорить об отношении Зеленского к Медведчуку, надо дождаться формирования нового правительства и начала работы Верховной Рады с президентским большинством. Возможно незначительное увеличение поступлений в государственный бюджет. Основное топливо в Украине завозится из Беларуси, Литвы, Польши и имеем собственное производство. Поэтому розничные цены от введения пошлины не изменятся ", - говорит экономист Андрей Новак.

18 апреля 2019 правительство Российской Федерации заявило об установлении запрета на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов.