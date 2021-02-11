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четверг, 11 февраля 2021 18:48

Как понравиться на первом свидании - у вас есть 3 мин.

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Как понравиться на первом свидании - у вас есть 3 мин.
Некоторые люди лучше умеют представить себя. Фото: pixabay.com

Произвести хорошее впечатление на первом свидании можно всего за несколько минут.

Канадские ученые провели исследование, в котором приняли участие 372 добровольцев. Мероприятие проходило в форме быстрых техминутных свиданий. После каждого из них участники оценивали друг друга.

Результаты исследования были опубликованы в Journal of Research in Personality, пишет Daily Mail.

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Эксперты обнаружили, что большинство могли точно оценить характер партнера на свидании. Однако некоторых людей оказалось легче узнать, чем других. Причина этого, по мнению команды, может заключаться в том, что некоторые люди лучше умеют представить себя.

"Возможно, люди с более высоким уровнем благосостояния ведут себя в большей степени в соответствии с их личностью - они более искренние или верны себе", - сказала автор статьи и психолог Лорен Хуман.

Изобрели мозговой имплант, который может вылечить болезнь Паркинсона и депрессию. Устройство влияет на нейроны с помощью света.

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