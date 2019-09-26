Как пережить экономический кризис, - самое интересное в свежем номере журнала "Країна"

Глобальный экономический кризис может начаться в следующем году, прогнозируют эксперты. О ее приближении свидетельствует затяжная торговая война между Китаем и США. Фактором риска является выход Великобритании без соглашения с Европейским Союзом и экономические проблемы в крупных развивающихся странах, - Турции, Аргентине, Венесуэле. Всего в мире наблюдается высокий уровень безработицы. Сделала Украины выводы из прошлых кризисов и как справится с будущей?

- Мировая экономика переносить новый кризис без ярко выраженной фазы, как было в 2008-м, когда все обвалилось в один день. Начнется длительный период вечной стагнации с крайне медленными темпами роста экономики и доходов населения, инвестиционной активности. Для Украины такой сценарий еще опаснее, - считает финансовый эксперт Алексей Кущ.

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