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четверг, 26 сентября 2019 21:03

Как пережить экономический кризис, - самое интересное в свежем номере журнала "Країна"

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Глобальный экономический кризис может начаться в следующем году, прогнозируют эксперты. О ее приближении свидетельствует затяжная торговая война между Китаем и США. Фактором риска является выход Великобритании без соглашения с Европейским Союзом и экономические проблемы в крупных развивающихся странах, - Турции, Аргентине, Венесуэле. Всего в мире наблюдается высокий уровень безработицы. Сделала Украины выводы из прошлых кризисов и как справится с будущей?

- Мировая экономика переносить новый кризис без ярко выраженной фазы, как было в 2008-м, когда все обвалилось в один день. Начнется длительный период вечной стагнации с крайне медленными темпами роста экономики и доходов населения, инвестиционной активности. Для Украины такой сценарий еще опаснее, - считает финансовый эксперт Алексей Кущ.

 

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Подробности читайте в "Країні" №37 (490) от 26 сентября 2019 года. Печатную версию можно приобрести в точках продажи прессы или подписаться (подписной индекс - 37278). Ваши впечатления о журнале присылайте по адресу: [email protected] или пишите на странице журнала в социальных сетях http://www.facebook.com/kraina.journal

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26
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