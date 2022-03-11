"Как они будут смотреть в глаза детям?": Данилов рассказал, где сейчас олигархи

Украинские власти знают, кто сейчас находится на территории государства. Фото: pixabay.com

Большинство украинских олигархов сейчас находятся на территории государства. Остаются в Украине после вторжения России Ринат Ахметов и Игорь Коломойский.

Однако некоторые все же находятся за границей, рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире Радио Свобода.

"Преобладающая часть олигархов находится в Украине. Часть за границей. Это дело каждого. Дело не в том - олигарх он или. Дело в том, патриот ли он нашей страны, готов ли он встать в ее защиту. Если да, тогда он должен находиться. на территории Украины. Если он сохраняет свое состояние где-то в Лондоне и считает, что может там отсидеться... Послушайте, война закончится нашей победой, и я не знаю, как они будут смотреть в глаза нашим детям и гражданам", - сказал Данилов.

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По его словам, украинские власти знают, кто сейчас находится на территории государства, а кто выехал за его пределы. Данилов заверил, что в Украине находятся Ринат Ахметов и Игорь Коломойский, а также "некоторые другие".

Украинские СМИ сообщили, что у олигархов было несколько часов для того, чтобы выехать из Украины. В преддверии полномасштабного вторжения России они встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.