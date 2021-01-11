Как новогодняя музыка влияет на психику человека - неожиданные факты

Праздничная музыка порождает чувство тревоги. Фото: pinterest.com

Ученые обнаружили, что новогодняя и рождественская музыка негативно влияет на настроение и психику человека.

Она вызывает не праздничные эмоции, а меланхолию и печаль, опубликовали результаты исследования в Business Insider.

Ученые уверяют, что сначала такие песни дарят ностальгию и человек испытывает радость. Однако впоследствии слушатель погружается в депрессивное состояние, поскольку мозг перенасыщается и любимые хиты вызывают раздражение и стресс.

По результатам исследования, праздничная музыка порождает чувство тревоги. Это объясняют тем, что надо покупать подарки и тратить деньги.

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"Люди, работающие в магазинах, должны выключать рождественскую музыку. Иначе это действительно будет мешать сосредоточиться. Вы просто тратите всю энергию, пытаясь не услышать то, что вы слышите", - рассказывает психолог Линда Блэр.

Эксперты рекомендуют разнообразить плейлисты другими песнями.

После новогодних праздников организм нуждается в перезагрузке. Стоит запастись активированным углем. Также есть перечень продуктов, которые помогут улучшить самочувствие.