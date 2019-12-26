Как Netflix, только Такфликс: запускают сервис для просмотра современных украинских фильмов

Takflix: новое украинское кино, легально, онлайн. Фото: Fb/takflix

В Украине запускают стриминговий сервис с современными украинскими фильмами "Такфликс".

Первой размещенной на сайте лентой станет антиутопия "2020: Безлюдная страна" Корнея Грицюка. Цена онлайн-билета составит 50 гривен. Прокат стартует 31 декабря, сообщает "Радио Свобода".

"Takflix.com - стриминговая платформа для легального просмотра нового украинского кино. Мы работаем, чтобы каждый человек имел доступ к качественным фильмов украинского производства", - рассказали основатели.

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Ближайшие полгода платформа будет работать в тестовом режиме и будет выпускать один фильм в месяц.

Начинают снимать документальный фильм о первом украинском космонавте Леониде Каденюке "Миссия - Космос". Режиссером является Сергей Шахворостов, автором сценария и продюсером - Валерий Иваненко.