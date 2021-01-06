Как не набрать лишние килограммы - лунная диета на Рождество

Не рекомендуется употреблять много углеводов. Фото: pinterest.com

7 января 2021 не подходит для похудения - тратить свои силы не стоит.

В этом году Рождество приходится на 24-й лунный день, убывающая Луна в знаке Скорпиона, сообщает ТСН.

Лучше уделить внимание любимым делам, близким и личной жизни.

Поскольку во время физической и умственной активности будет тратиться большое количество энергии, ограничивать себя в еде не нужно.

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Пополнить свои силы можно с помощью продуктов, но лучше, чтобы они были полезны. В рацион 7 января надо внести постное мясо (курица, индюшатина), фрукты и овощи.

Не рекомендуется употреблять много углеводов. Стоит отказаться от мучных изделий, колбасы, сладостей и газировки.

В этот день вся жидкость будет застаиваться в организме. Необходимо употреблять минимум напитков и супов. Если слишком захочется пить, можно съесть яблоко или апельсин.

6 января православные христиане отмечают Сочельник. Хозяйки готовят в этот день 12 постных блюд в честь 12 апостолов.