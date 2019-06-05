Как Кабмин будет компенсировать некачественные коммунальные услуги

Закон позволяет не платить или платить со скидкой за услуги в многоквартирных домах. Фото: www.rbc.ua

На заседании 5 июня Кабмин согласовал порядок компенсаций стоимости услуг по управлению многоквартирным домом.

Правительство приняло постановление, регламентирующее перерасчет за некачественные коммунальные услуги, пишет "РБК-Україна".

В пояснительной записке отмечают, что закон позволяет не платить или платить со скидкой за услуги в многоквартирных домах.

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Принятый порядок устанавливает, что для проверки качества услуг будут привлекать управляющих многоквартирных домов, которые должны проверить жалобу жителей и составить акт. Предполагается, что перерасчет уже будет входить в платежку за следующий месяц. Это постановление регламентирует компенсации за некачественную уборку дома и придомовой территории, а также работу лифта.

Правительство добавило 5,5 млрд грн на выплату монетизированных субсидий украинцам.