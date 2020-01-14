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вторник, 14 января 2020 19:19

Как изменили закон о рынке земли перед финальным рассмотрением

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В понедельник, 13 января, депутаты вновь вернулись к вопросу открытия рынка земли. Теперь закон ждет финальное рассмотрение.

После первого чтения у него уже внесли более 4тыс. поправок. Что именно изменилось сообщили в BBC News Украина.

Автор: finbalance.com.ua
  Право собственности на землю смогут получить банки
Право собственности на землю смогут получить банки

Кто может купить землю

Согласно обновленному тексту, покупать землю сельскохозяйственного назначения смогут:

- граждане Украины;

- юридические лица Украины, созданы и зарегистрированы по законодательству Украины;

- территориальные общины;

- государство.

Право собственности на землю смогут получить банки, но только как предмет залога. В течение двух лет после приобретения права собственности банки должны продать такие земельные участки.

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Кто не сможет купить землю сразу

К проведению референдума иностранцам, лицам без гражданства и юридическим лицам запрещено иметь доли в капитале, акции и паи. Так же иметь землю не смогут и юридические лица, зарегистрированные в Украине, но их учредителями не являются гражданами Украины.

Однако они смогут покупать землю, если референдум это поддержит.

В правительстве считают, что отсутствие иностранцев на рынке земли будет играть против продавцов, ведь конкуренция будет меньше. С другой стороны, по словам министра экономики Тимофея Милованова, такая ситуация будет способствовать тем, кто будет выходить на рынок, то есть покупателям земли.

Автор: rubryka.com
  Один владелец не сможет иметь участок больше чем 10 тыс. га
Один владелец не сможет иметь участок больше чем 10 тыс. га

Кто не сможет купить землю никогда

Некоторые операции с землей все равно будут запрещены.

В частности, нерезиденты не смогут покупать пограничные участки. А любые земельные участки не смогут покупать террористы, граждане государства-агрессора, или же те, кто находится в санкционных списках.

Запрещено также продавать участки на временно оккупированных территориях. Однако их можно оставлять в наследство.

Ограничения на приобретение земли

Один владелец не сможет иметь участок больше чем 10 тыс. га.

В проекте, принятом в первом чтении, лимит земли "в одни руки" был в 20 раз выше и составил 200 тыс. га.

Впрочем, ограничения на концентрацию земли в территориальном разрезе не изменились:

- 35% - в пределах одной объединенной территориальной общины,

- 8% - в пределах одной области или Автономной Республики Крым,

- 0,5% земель сельскохозяйственного назначения Украины.

Если требования закона относительно концентрации земель будут нарушены, землю должны конфисковать по решению суда.

Автор: yvu.com.ua
  Землю можно приобрести только в безналичной форме
Землю можно приобрести только в безналичной форме

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Как купить-продать

До 1 января 2030 года цена продажи участков, не может быть меньше их нормативной оценки. Таким образом авторы правки хотят предотвратить спекуляции.

При этом расчеты при купле-продаже земли должны быть исключительно в безналичной форме. А покупатель должен показать документы, которые подтверждают источники происхождения средств.

Покупать или продавать землю будут соблюдая преимущественное право на ее приобретение. Причем это право можно передать другому лицу. Поэтому реальным продавцом земли может быть не ее владелец, а арендатор.

Минимальная цена на землю будет не меньше, чем нормативно денежная оценка.

Сейчас в Украине она составляет 27,499 грн с 1 га, говорится в материалах презентации законопроекта о рынке земли после учета поправок ко второму чтению.

По данным Держгеокадастра о нормативно денежной оценке сельскохозяйственных угодий, среднее значение НПО 1 гектара пашни в Украине составляет 27,499,72 грн. В зависимости от региона среднее НПО колеб

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