Как изменилась ситуация с коронавирусом за выходные

За последние сутки в Украине обнаружили 2332 новых больных коронавирусом. Из них детей - 160, медработников - 47.
Всего, по состоянию на утро 15 февраля, имеем 1 273 475 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 24 392 летальных. 62 пациента умерли за последние сутки.
Преодолели болезнь 1 116 779 пациентов, из них за последние сутки - 2578, сообщает Минздрав.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской - 457, Черновицкой - 225 областях, Киеве - 211, Киевской - 171 и Житомирской - 150 областях.
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Количество заболеваний в областях за сутки:
г. Киев - 211 случаев;
Винницкая область - 142 случая;
Волынская область - 45 случаев;
Днепропетровская область - 106 случаев;
Донецкая область - 28 случаев;
Житомирская область - 150 случаев;
Закарпатская область - 113 случаев;
Запорожская область - 46 случаев;
Ивано-Франковская область - 457 случаев;
Киевская область - 171 случай;
Кировоградская область - 3 случая;
Луганская область - 9 случаев;
Львовская область - 123 случая;
Николаевская область - 77 случаев;
Одесская область - 75 случаев;
Полтавская область - 21 случай;
Ровенская область - 15 случаев;
Сумская область - 47 случаев;
Тернопольская область - 79 случаев;
Харьковская область - 59 случаев;
Херсонская область - 31 случай;
Хмельницкая область - 10 случаев;
Черкасская область - 66 случаев;
Черновицкая область - 225 случаев;
Черниговская область - 23 случая.
Постановление о новых зонах адаптивного карантина должен одобрить до 18 февраля Кабинет министров Украины. Согласно проекту, будет 4 зоны: красная, желтая, оранжевая и зеленая.
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