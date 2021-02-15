Как изменилась ситуация с коронавирусом за выходные

Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 1,1 млн. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 2332 новых больных коронавирусом. Из них детей - 160, медработников - 47.

Всего, по состоянию на утро 15 февраля, имеем 1 273 475 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 24 392 летальных. 62 пациента умерли за последние сутки.

Преодолели болезнь 1 116 779 пациентов, из них за последние сутки - 2578, сообщает Минздрав.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской - 457, Черновицкой - 225 областях, Киеве - 211, Киевской - 171 и Житомирской - 150 областях.

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Количество заболеваний в областях за сутки:

г. Киев - 211 случаев;

Винницкая область - 142 случая;

Волынская область - 45 случаев;

Днепропетровская область - 106 случаев;

Донецкая область - 28 случаев;

Житомирская область - 150 случаев;

Закарпатская область - 113 случаев;

Запорожская область - 46 случаев;

Ивано-Франковская область - 457 случаев;

Киевская область - 171 случай;

Кировоградская область - 3 случая;

Луганская область - 9 случаев;

Львовская область - 123 случая;

Николаевская область - 77 случаев;

Одесская область - 75 случаев;

Полтавская область - 21 случай;

Ровенская область - 15 случаев;

Сумская область - 47 случаев;

Тернопольская область - 79 случаев;

Харьковская область - 59 случаев;

Херсонская область - 31 случай;

Хмельницкая область - 10 случаев;

Черкасская область - 66 случаев;

Черновицкая область - 225 случаев;

Черниговская область - 23 случая.

Постановление о новых зонах адаптивного карантина должен одобрить до 18 февраля Кабинет министров Украины. Согласно проекту, будет 4 зоны: красная, желтая, оранжевая и зеленая.