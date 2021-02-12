Как изменилась ситуация с коронавирусом в областях

За последние сутки в Украине обнаружили 4 773 новых больных коронавирусом. Из них детей - 326, медработников - 212.
Всего, по состоянию на утро 12 февраля, имеем 1 262 867 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 24 174 летальных. 116 пациентов умерли за последние сутки.
Преодолели болезнь 1 106 155 пациентов, из них за последние сутки - 7 211, сообщает Минздрав.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (592), Львовской (373) областях, Киеве (348), Закарпатской (314), Винницкой (307) и Днепропетровской (297) областях.
Количество заболеваний в областях за сутки:
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г. Киев - 348 случаев;
Винницкая область - 307 случаев;
Волынская область - 117 случаев;
Днепропетровская область - 297 случаев;
Донецкая область - 147 случаев;
Житомирская область - 185 случаев;
Закарпатская область - 314 случаев;
Запорожская область - 153 случая;
Ивано-Франковская область - 592 случая;
Киевская область - 246 случаев;
Кировоградская область - 12 случаев;
Луганская область - 52 случая;
Львовская область - 373 случая;
Николаевская область - 150 случаев;
Одесская область - 143 случая;
Полтавская область - 91 случай;
Ровенская область - 130 случаев;
Сумская область - 103 случая;
Тернопольская область - 168 случаев;
Харьковская область - 189 случаев;
Херсонская область - 48 случаев;
Хмельницкая область - 145 случаев;
Черкасская область - 122 случая;
Черновицкая область - 243 случая;
Черниговская область - 98 случаев.
Усиливать карантин в Украине до апреля-мая нет необходимости, сказал министр здравоохранения Максим Степанов. По сравнению с апрелем 2020 года медицинская система стала более мощной. И, несмотря на критику, стратегия противодействия Covid-19, которую избрало правительство, принесла результат.
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