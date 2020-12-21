Как изменилась ситуация с коронавируса в Украине за выходные

Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 970 тыс. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 6545 новых больных коронавирусом. Из них детей - 292, медработников - 236.

Всего, по состоянию на утро 21 декабря, имеем 970 993 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 16 665 летальных. 80 пациентов умерли за последние сутки.

Преодолели болезнь 586 268 пациентов, из них за последние сутки - 5186, сообщает Минздрав.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (673), Одесской (651), Днепропетровской (598), Запорожской (570) и Киевской (456) областях.

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Ситуация в областях:

г. Киев - 101123 случаи;

Винницкая область - 21 035 случаев;

Волынская область - 30 773 случая;

Днепропетровская область - 53 155 случаев;

Донецкая область - 32 513 случаев;

Житомирская область - 36 774 случая;

Закарпатская область - 27 195 случаев;

Запорожская область - 47 789 случаев;

Ивано-Франковская область - 42 026 случаев;

Киевская область - 53463 случая;

Кировоградская область - 7817 случаев;

Луганская область - 8900 случаев;

Львовская область - 56 953 случая;

Николаевская область - 27 017 случаев;

Одесская область - 64 589 случаев;

Полтавская область - 31 961 случай;

Ровенская область - 38 656 случаев;

Сумская область - 38 170 случаев;

Тернопольская область - 32 498 случаев;

Харьковская область - 65 414 случаев;

Херсонская область - 15 814 случаев;

Хмельницкая область - 36 814 случаев;

Черкасская область - 34 945 случаев;

Черновицкая область - 38363 случаи;

Черниговская область - 27 236 случаев.

Кабинет министров введет в Украине полный локдаун с 8 по 24 января. Такие усиленные ограничения будут крайне необходимы, ведь в январе-феврале эпидемиологи прогнозируют осложнение ситуации традиционным ростом в этот период заболеваемости гриппом и ОРВИ. Важно подойти к этому периоду с наименьшими цифрами по заболеваемости коронавирусной болезнью.