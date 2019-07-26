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Как "двойники" помешали победить кандидатам от "Слуги народа"

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Как &quot;двойники&quot; помешали победить кандидатам от &quot;Слуги народа&quot;

Технология "двойников" помешала победить настоящим представителям "Слуги народа", по крайней мере, в семи мажоритарных округах.

На парламентских выборах эта технология активно применялась в двух вариантах: либо регистрировались кандидаты с одинаковыми именами, или в биографических данных указывали принадлежность к организациям, названия которых дублировали название политической партии, говорится в исследовании гражданской сети "Опора".

Для дезориентации "кандидат-двойник" мог указать, что является членом общественной организации "Слуга народа", чтобы сымитировать принадлежность к одноименной политической партии.

По данным "Опоры", на выборах в списках можно было найти сразу 90 кандидатов, которые, будучи самовыдвиженцами, выдавали себя за представителей частного предприятия, общественной или благотворительной организации под названием "Слуга народа".

В 37 округе в Днепропетровской области настоящий представитель партии "Слуги народа" Игорь Фартушный занял второе место - для победы ему не хватило 1208 голосов.

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В этом же округе баллотировались сразу 5 кандидатов-самовыдвиженцев, которые указали на свою принадлежность к организациям со словосочетанием "Слуга народа". В целом они набрали 11 365 голосов. На этом же округе баллотировался однофамилец Фартушный, который набрал 1112 голосов.

Похожая технология сработала и в округе 64 в Житомирской области. Настоящий кандидат - Вячеслав Сигачов для победы ему не добрал 640 голосов.

А самовыдвиженец Анатолий Арешков, местом работы которого является ООО "Слуга Народу!" набрал 5872 голоса.

В округе № 78 в Запорожской области кандидату от партии Виталию Боговину не хватило 3289 голосов избирателей.

Однофамилец Боговин, руководитель проектов общественной организации "Общественное движение "Слуга народа" Василий Боговин получил 3860 голосов.

Подобные ситуации зафиксировали еще, как минимум, в четырех округах: №119, 146, 198 и 210.

Парламент 9-го созыва обновится на 80,4% и станет младшим на 7,4 лет. По предварительным данным, из старого созыва смогли переизбраться 82 народных депутата. 342 человека будут депутатами впервые.

Внеочередные парламентские выборы состоялись в Украине 21 июля. Явка стала самой низкой в ​​истории украинских выборов в Раду - 49,84%.

Верховную Раду 8-го созыва во время инаугурации распустил президент Владимир Зеленский.

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