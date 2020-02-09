Как будет расти размер алиментов на детей

Автор: Министерство социальной политики Украины Инфографика алиментов на одного ребенка

Размеры алиментов будут расти синхронно с увеличением прожиточного минимума.

В течение 2020 году в Украине дважды будет расти прожиточный минимум - в июле и декабре, сообщает Министерство социальной политики Украины.

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Минимальный рекомендуемый размер алиментов на одного ребенка в возрасте до 6 лет:

От 01.01.2020 = 1779 грн.

От 01.07.2020 = 1859 грн.

От 01.12.2020 = 1921 грн.

Минимальный рекомендуемый размер алиментов на одного ребенка в возрасте 6-18 лет:

От 01.01.2020 = 2218 грн.

От 01.07.2020 = 2318 грн.

От 01.12.2020 = 2395 грн.

В 2019 году с должников по уплате алиментов взыскали 6,5 млрд грн. Это удалось благодаря новому механизму взыскания алиментов.