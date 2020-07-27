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Качество мирового уровня: украинские врачи рассказали о ИФА-тестах, которые привез Фонд Порошенко
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Новую партию из 10 тысяч ИФА-тестов от Фонда Порошенко получают медучреждения Украины.

Высокоточные тесты производства швейцарской компании Roche позволяют оперативно проводить диагностику медицинским работникам и пациентам, чтобы предотвращать распространение коронавируса в лечебных учреждениях. Об этом говорят врачи из разных областей Украины, которые благодаря Фонду Порошенко с начала июня могут проводить диагностику с помощью современной методики. Всего в Украине доставлены уже более 50 000 тестов Roche.

"Эти тесты новые, на новом суперсовременном оборудовании, которое ранее не использовалось в Украине. Точность чрезвычайно высока, практически 99% ", - отмечает заведовал донорским отделом Львовского центра общественного здоровья Игорь Горбаль.

"Это очень нужная вещь, для того чтобы определить логистику больного: где ему оперироваться, где проходить лечение", - объясняет Николай Галей, медицинский директор по хирургической помощи Волынской областной больницы.

"Нам привезли еще 1000 тестов. Мы уже начали сегодня тестировать медработников больницы, сейчас будем тестировать по первичному звену города и района, и тех людей, которые нуждаются в обследовании ", - рассказывает директор КНП" Броварская многопрофильная клиническая больница "Валентин Багнюк.

"Эти методики, которые Фонд Порошенко дает возможность нам ввести, стоимость этого лабораторного оборудования позволяет нам мониторить ситуацию в коллективе. Это уже вторая партия тестов, которую мы получаем ", - отмечает генеральный директор Тернопольской университетской больницы Василий Блихар.

"Эти тесты очень чувствительны, анализатор автоматический, и через 17 минут мы получаем уже результат", - показывает новейшее оборудование заведующий экспресс-лаборатории КНП "Бердянское территориальное медицинское объединение" - Николай Романенко.

"Тесты Roche - это мировой стандарт, качество мирового уровня. Оборудование может делать более тысячи тестов в сутки. Большое спасибо Фонда Петра Порошенко за то, что нам были предоставлены довольно дорогие реактивы. И мы можем теперь проводить качественную диагностику коронавируса у наших пациентов ", - отметил директор КНП" Бердянское территориальное медицинское объединение " - Дмитрий Егоров.

"Дорога помощь, когда она своевременная", - так врачи говорят о защитные костюмы, очки и маски, о пульсоксиметры, аппараты ИВЛ, высокоточные ИФА-тесты, которые с первых недель пандемии мы доставляем в медицинские учреждения в разных регионах Украины. К сожалению, власть оказалась неспособной защитить украинский. В таких условиях медики в первую очередь нуждаются в нашей защите. Поэтому мы продолжаем обеспечивать больницы высокоточными тестами и средствами защиты. И я горд, что благодаря нашей помощи удалось сохранить здоровье тысяч людей. Спасибо медикам за каждое спасенную жизнь ", - говорит пятый Президент, лидер партии" Европейская Солидарность "Петр Порошенко.

Фонд Порошенко совместно с компанией Рошен и волонтерами закупили более 130 000 защитных костюмов для медиков, 10000 антивирусных очков, профинансировали закупку, ремонт и расходники более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины более 50 000 продуктовых наборов для людей с уязвимых категорий.

Защитные костюмы от Порошенко получили более 100 медицинских учреждений. У Порошенко в 2020 году на борьбу с пандемией коронавируса потрачено уже более ста миллионов гривен.

Главный врач Ровенской центральной городской больницы Евгений Кучерук объясняет: своевременное тестирование является первоочередным условием борьбы с эпидемией. "Хочу поблагодарить Фонда Порошенко за то, что они с пониманием относятся к нашим проблемам и очень вовремя передают нам тесты. Потому что мы хотим тестировать и медицинских работников, знать - кто болел, не болел, это очень вовремя. Как говорится, дорога ложка к обеду ", - говорит Евгений Кучерук.

"Как раз у нас практически закончились реактивы, которые у нас были. Один набор на 200 определений, а у нас сотрудников много, и они меняют изменения, и каждый раз имеем обследовать, чтобы знать, могут ли они спокойно идти домой ", - объясняет старший лаборант больницы Анна Андрощук.

"Европейская Солидарность"
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