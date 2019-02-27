Кабмин утвердил создание Национального одесского медуниверситета

Кабмин принял решение о создании Национального медицинского университета. Фото: Uc.od.ua

Кабмин во второй раз принял решение о создании Национального одесского медицинского университета за счет объединения Одесского национального медицинского университета и Крымского государственного медицинского университета имени И. Я. Горбачевского.

В то же время предыдущее решение о создании медуниверситета, реализация которого была заблокирована судом, отменили. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В ведомстве отметили, что новое решение будет способствовать устранению сторонников экс-ректора Валерия Запорожана, которые блокируют выплату стипендий и зарплат в течение двух месяцев.

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Создание нового вуза планируют осуществить на базе ОНМедУ, то есть физического переноса заведения не будет.

Инициативе создания Национального одесского медицинского университета предшествовало несколько безуспешных попыток сменить руководство ОНМедУ. Согласно закону о высшем образовании, ректоры вузов избираются ученым советом, а не назначаются руководящим органом. Несмотря на это, МЗ назначило и.о. ректора университета замминистра правительства Азарова Владлену Дубинину. Университет несколько раз подвергался нападениям титушок. В декабре 2018-го ученый совет избрал и.о. ректора Юрия Сухина. Министерство назвало решение совета рейдерским захватом и предложило создать на базе Одесского и Крымского университетов новый вуз - Национальный Одесский медицинский университет.