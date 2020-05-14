Кабмин решил разрешить экспорт спирта из Украины

Начиная с пятницы, 15 мая, экспорт этилового спирта из Украины возобновится. Фото: pixabay

Ограничения на экспорт этилового спирта из Украины снял Кабинет министров Украины.

Его ввели после объявления карантина, для того чтобы удовлетворить спрос на дезинфекторы. Отменить запрет решили 13 мая, передает "Громадське".

Начиная с пятницы, 15 мая, экспорт этилового спирта из Украины возобновится.

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"За это время заработал наш внутренний рынок дезинфекторов. Рынок заработал должным образом. Правительство приняло решение ускорить снятие ограничения", - прокомментировал торговый представитель Украины Тарас Качка.

По его словам, производство дезинфекторов в Украине наладилось благодаря "слаженной работе государства и рынка".

20 марта госпредприятие "Укрспирт" временно приостановило отгрузку медицинского спирта на экспорт из-за роста спроса в Украине.