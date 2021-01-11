К Земле приближается опасный астероид

Астероид пролетит на расстоянии 8 млн км от Земли. Фото: Reuters

К Земле приближается астероид, который можно будет увидеть в телескоп.

Его открыли в ноябре прошлого года. Он получил название 2020 WU5, передает ТСН.

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Астероид пролетит на расстоянии примерно 8 млн км от нашей планеты. Максимальное приближение ожидается в ночь на 14 января.

Увидеть астероид можно будет в телескопы с диаметром объектива от 200 мм.

По словам астрономов, диаметр астероида составляет от 0,5 до 1,1 км.

Астероид - твердое небесное тело диаметром до 1000 км, что движется по орбите в Солнечной системе. К потенциально опасным относятся астероиды с орбитой, что допускает сближения с Землей на опасное расстояние, и имеет достаточно большие размеры для того, чтобы столкновения нанесло вреда.