"К высшему образованию появилось недоверие после массового появления новых вузов" - Гундорова

Тамара Гундорова: "К высшему образованию появилась недоверие после массового появления новых вузов. Когда чуть не каждое профтехучилище претендовало на статус университета с преподаванием права и экономики. Важно отсеять квазиуниверситеты, которые ничего не дают, кроме купленных дипломов". Фото: Тарас Подолян

Украинские интеллектуалы массово выезжают на Запад, но многие из них становятся мостиком между Украиной и миром. Проблема высшего образования в Украине – увеличение количества псевдовузов, не дающих реальных знаний.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказала ученая Тамара Гундорова.

"Западная наука впитывает мозги со всего мира, – говорит она. – Наши ученые, которые где-то засветились, получают предложения переехать. Важную роль сыграли гранты на обучение или стажировку на Западе, где ты входишь в научный коллектив, который тебя продвигает. В конце концов, становишься частью международной команды. В науке большая конкуренция. Продвинуться можно только, когда имеешь международную поддержку".

Многие украинские ученые являются посредниками между Украиной и миром. Они могли бы стать экспертами, промоутерами науки, поделиться опытом реформирования, рассказывает ученая.

"Во многих странах важным фактором являются интеллектуалы, которые делятся зарубежным опытом. Это было бы хорошо для Украины. Чтобы люди захотели возвращаться, страна должна показать готовность к изменениям. Создать среду соратников, которых можно поставить на разные участки культурно-политического процесса. Должно быть желание преодолевать сопротивление. Машина торможения в Украине на официальном уровне сильна", – утверждает она.

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Многие проблемы в науке связаны с образованием – средним и высшим, отмечает Гундорова.

"Есть большие традиционные университеты. И меньшие, мобильные, новые. Вопрос в том, насколько старые способны реформироваться. Во многих происходят изменения. Например, во Львовском и Киевском политехнических", – говорит она.

С одной стороны, к высшему образованию появилась недоверие после массового появления новых вузов. Когда чуть не каждое профтехучилище претендовало на статус университета с преподаванием права и экономики. Важно отсеять квазиуниверситеты, которые ничего не дают, кроме купленных дипломов, отмечает ученая.

"С другой стороны, ученая степень является условием преподавательской работы. Это вызывает погоню за званиями доцента и профессора, вызывает имитацию публикаций и научных стажировок. Программы учебные должны быть современные. А преподаватель должен иметь значительно меньшую нагрузку. Украинские преподаватели превращены в автоматы, перегружены лекциями. Нет времени для развития и занятия серьезной наукой. Молодые ученые могут быть инициаторами преобразований в своих университетах. Однако система часто вытесняет их – талантливых, со своими взглядами – на маргинес", – отмечает Гундорова.

Полное интервью с Тамарой Гундоровой читайте в журнале "Країна"

17 декабря Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. За его кандидатуру проголосовали "Слуга народа" и ОПЗЖ. Табло показало 226 "за" - минимальное количество, необходимое для принятия решения. Офис генерального прокурора открыл уголовное производство касательно кнопкодавства при назначении Шкарлета.