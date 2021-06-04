К морю будут курсировать 11 дополнительных поездов

Уже с 11 июня жители Харькова смогут добраться до Бердянска поездом. Фото: pixabay.com

Укрзализныця открыла продажу билетов на дополнительные поезда к морю.

В июне к побережью будут курсировать 11 поездов из разных регионов страны, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"С 4 июня к Азовскому морю отправляется поезд №282/281 Хмельницкий - Геническ, а с 5 июня отправится поезд №280/279 Жмеринка - Геническ. Со вчера через день по нечетным числам курсирует поезд №269/270 Лисичанск - Одесса, а с Кривого Рога по нечетным числам отправляется поезд сообщением Кривой Рог, Днепр - Геническ. Обратно из Геническа поезд будет курсировать с 6 июня", - говорится в сообщении.

С 5 июня по нечетным числам перевозчик запускает поезд №231/232 сообщением Ивано-Франковск - Геническ. В обратном направлении он будет курсировать по четным числам. С 10 июня Укрзализныця восстанавливает сразу два маршрута к морю: поезда №472/471 Днепр - Бердянск и №552/551 Кривой Рог - Бердянск. Поезда будут курсировать четными числами, а обратно отправляться по нечетным.

Уже с 11 июня жители Харькова смогут добраться до Бердянска на поезде №261/262 Харьков - Бердянск, а из Львова туда отправится поезд №86/186-185/85 Львов - Новоалексеевка. Для жителей Чернигова и Сум перевозчик запустил маршруты поездов №213/214 Сумы - Одесса и №204/203 Чернигов (Нежин) - Одесса. Из сумм поезд будет курсировать по нечетным числам, начиная с 15 июня. Из Чернигова поезд будет отправляться с 17 июня по нечетным числам.

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Укрзализныця открыла продажу билетов на пассажирские поезда в Венгрию и Австрию. В частности, продажу проездных документов открыли на международные поезда по направлениям Чоп - Захонь и беспересадочные вагоны из Киева в Вену.