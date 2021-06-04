К морю будут курсировать 11 дополнительных поездов

 
Ексклюзивы
1/5
Апелляция отказала в пожизненном Николаю Тарасову. Что говорят в прокуратуре
Апелляция отказала в пожизненном Николаю Тарасову. Что говорят в прокуратуре
Просмотров: 144
Никаких известий: третьи сутки разыскивают пропавшего офицера
Никаких известий: третьи сутки разыскивают пропавшего офицера
Просмотров: 648
Противостояние Банковой с Кличко: Зеленский устраняет оппонента
Противостояние Банковой с Кличко: Зеленский устраняет оппонента
Просмотров: 432
Подставляют себя и Зеленского: как аукнутся изменения в декларировании "слугам народа"
Подставляют себя и Зеленского: как аукнутся изменения в декларировании "слугам народа"
Просмотров: 234
"Большое воровство" упростили - основательница "Лиги антитраста"
"Большое воровство" упростили - основательница "Лиги антитраста"
Просмотров: 387
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Просмотров: 270
"Силы спецопераций - первая любовь. Как Metallica" - как Riffmaster стал военным
"Силы спецопераций - первая любовь. Как Metallica" - как Riffmaster стал военным
Просмотров: 405
Надругательства не было: убийце Дарьи Лукьяненко оставили в силе приговор
Надругательства не было: убийце Дарьи Лукьяненко оставили в силе приговор
Просмотров: 567
Украинцев летом атакует опасная инфекция
Украинцев летом атакует опасная инфекция
Просмотров: 783
"Президент знает, что мы непричастны" - Антоненко
"Президент знает, что мы непричастны" - Антоненко
2 Просмотров: 423
Фото
Все фото
19
3
5
7
13
Десантники ВСУ показали, как умеют бить врага - яркие фото
Десантники ВСУ показали, как умеют бить врага - яркие фото
Депутат РФ поздравил военных фотографией украинского пограничника
Депутат РФ поздравил военных фотографией украинского пограничника
Не лавки, а произведение искусства: в парке появились уникальные объекты
Не лавки, а произведение искусства: в парке появились уникальные объекты
&quot;Сучка не захочет - кобель не вскочит&quot; - депутат-священник вляпался в сексистский скандал
"Сучка не захочет - кобель не вскочит" - депутат-священник вляпался в сексистский скандал
Во Львове открыли уникальную железную дорогу для детей - яркие фото
Во Львове открыли уникальную железную дорогу для детей - яркие фото
Видео
Все видео
Масштабная спецоперация ГБР: разоблачили безвозмездную передачу газораспределительных систем
Масштабная спецоперация ГБР: разоблачили безвозмездную передачу газораспределительных систем
"Мы для вас люди или кто" - возмущенная актриса эмоционально обратилась к Укрзализныце
"Мы для вас люди или кто" - возмущенная актриса эмоционально обратилась к Укрзализныце
Не было инициатив, чтобы Донбасс стал проукраинским - Наталья Ворожбит
Не было инициатив, чтобы Донбасс стал проукраинским - Наталья Ворожбит
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
Карпаты замело снегом. Туристов просят не ходить в горы
Карпаты замело снегом. Туристов просят не ходить в горы
Интервью
1/5
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Просмотров: 270
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
2 Просмотров: 387
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Просмотров: 828
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Просмотров: 2025
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
1 Просмотров: 558
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 июня 2021
Просмотров: 432
Будинок на кладовищі
На Черкащині люблять на могильних пам'ятниках вказувати професію небіжчика. "Тут лежить лікар такий-то". Шоферів на надгробках малюють біля машини, а ...
пятница, 04 июня 2021 11:05

К морю будут курсировать 11 дополнительных поездов

  Комментировать
К морю будут курсировать 11 дополнительных поездов
Уже с 11 июня жители Харькова смогут добраться до Бердянска поездом. Фото: pixabay.com

Укрзализныця открыла продажу билетов на дополнительные поезда к морю.

В июне к побережью будут курсировать 11 поездов из разных регионов страны, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"С 4 июня к Азовскому морю отправляется поезд №282/281 Хмельницкий - Геническ, а с 5 июня отправится поезд №280/279 Жмеринка - Геническ. Со вчера через день по нечетным числам курсирует поезд №269/270 Лисичанск - Одесса, а с Кривого Рога по нечетным числам отправляется поезд сообщением Кривой Рог, Днепр - Геническ. Обратно из Геническа поезд будет курсировать с 6 июня", - говорится в сообщении.

С 5 июня по нечетным числам перевозчик запускает поезд №231/232 сообщением Ивано-Франковск - Геническ. В обратном направлении он будет курсировать по четным числам. С 10 июня Укрзализныця восстанавливает сразу два маршрута к морю: поезда №472/471 Днепр - Бердянск и №552/551 Кривой Рог - Бердянск. Поезда будут курсировать четными числами, а обратно отправляться по нечетным.

Уже с 11 июня жители Харькова смогут добраться до Бердянска на поезде №261/262 Харьков - Бердянск, а из Львова туда отправится поезд №86/186-185/85 Львов - Новоалексеевка. Для жителей Чернигова и Сум перевозчик запустил маршруты поездов №213/214 Сумы - Одесса и №204/203 Чернигов (Нежин) - Одесса. Из сумм поезд будет курсировать по нечетным числам, начиная с 15 июня. Из Чернигова поезд будет отправляться с 17 июня по нечетным числам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Укрзализныця соединит сразу три туристических региона

Укрзализныця открыла продажу билетов на пассажирские поезда в Венгрию и Австрию. В частности, продажу проездных документов открыли на международные поезда по направлениям Чоп - Захонь и беспересадочные вагоны из Киева в Вену.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «К морю будут курсировать 11 дополнительных поездов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
июня

Зубы начали чистить вениками

Женщина взлетела на невероятную высоту

Киев получил уникальную льготу

Взорвались два пассажирских поезда. Сотни погибших

Солдаты начали убивать протестующих

Создали целебный сыр

Самое читаемое
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
17
 Просмотров: 9902
Отец изнасилованного и убитого мальчика расправился с педофилом
Отец изнасилованного и убитого мальчика расправился с педофилом Просмотров: 7542
Украина проиграла Северной Ирландии под ливнем и градом
Украина проиграла Северной Ирландии под ливнем и градом
 Просмотров: 4392
Валерия Крук похвасталась прелестями - горячие фото
Валерия Крук похвасталась прелестями - горячие фото
5
 Просмотров: 4167
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
 5 Просмотров: 3915
Общество
На выходных откроют новые центры массовой вакцинации
На выходных откроют новые центры массовой вакцинации Просмотров: 45
Украинцы сегодня чтят память детей, которые погибли из-за агрессии РФ
Украинцы сегодня чтят память детей, которые погибли из-за агрессии РФ Просмотров: 54
2 ч. ждали хирурга: в больнице умер 5-летний мальчик
2 ч. ждали хирурга: в больнице умер 5-летний мальчик Просмотров: 423
Десантники ВСУ показали, как умеют бить врага - яркие фото
Десантники ВСУ показали, как умеют бить врага - яркие фото
19
 Просмотров: 1683
Коронавирус больше всего бьет по Киеву. Что с другими регионами
Коронавирус больше всего бьет по Киеву. Что с другими регионами Просмотров: 414
Больше всего комментируют
40
Суд арестовал имущество и банковские счета Шария
5
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
3
Зеленский встретился с сенаторами США. О чем говорили
2
"Президент знает, что мы непричастны" - Антоненко
2
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
Голосов: 56392
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть