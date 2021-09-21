К "красному" уровню эпидемопасности приближаются четыре области

С 20 сентября адаптивный карантин в Украине начинает работать по новым правилам. Фото: ostrog.rayon.in.ua

Самые близкие к "красному" уровню эпидемической опасности четыре западные области Украины.

"Так, как это было и в 2020, и в 2021 годах ... В частности, Черновицкая, Волынская, Ивано-Франковская, Тернопольская области", - сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Чтобы попасть в "красный" уровень эпидемопасности, область должна несколько дней подряд превышать один или два показателя, определенных в постановлении Кабинета Министров Украины, пояснил он.

"Красный" уровень и "оранжевый" устанавливаются комиссией ТЭБ и ЧС для определенного региона. Они не устанавливаются одновременно.

"Желтый" уровень экономической опасности устанавливается на территории всей страны одновременно.

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"В зеленый уровень мы можем выйти только тогда, когда 7 дней подряд у нас будут индикаторы, соответствующие "зеленому" уровню", - отметил министр.

С 20 сентября адаптивный карантин в Украине начинает работать по новым правилам. Среди основных нововведений: два вида сертификатов, в зависимости от числа полученных доз вакцины. Желтые сертификаты подтверждают вакцинацию одной дозой двухдозной вакцины, признанной ВОЗ. Срок действия - 120 дней с момента прививки. Зеленые сертификаты можно получить после второй прививки или с 14-го дня после вакцинации однодозным препаратом. Срок действия такого сертификата - 365 дней.